За время большой войны 12 тысяч мужчин пытались незаконно выехать из Украины (28)

Українська правда 2022.12.30 18:40

Валентина Романенко - Пятница, 30 декабря 2022, 18:09 иллюстрация ГПСУ С начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину, 15 из них погибли. Источник: Государственная пограничная служба Детали: С начала полномасштабной войны правоохранители начали более 2100 уголовных производств: более 430 из них - за незаконную переправку лиц, за подделку документов - 1650, за уклонение от призыва - более 20.