За время большой войны 12 тысяч мужчин пытались незаконно выехать из Украины (28)

- 30 декабря 2022 20:03 Пятнадцать мужчин погибли при попытке незаконно пересечь границу во время войны : thePage 20:24
- 12 тысяч мужчин попытались покинуть Украину, для некоторых все закончилось трагично: пограничники сообщили подробности : MY.UA 19:38
- Декабрь, 30 в 19:24 ГПСУ: 15 мужчин погибли, пытаясь незаконно уехать из страны : ICTV Факти 19:36
- В 2022 году 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину, - ГПСУ : Фокус 19:35
- 30 декабря 2022 19:22 ДПСУ: 12 тысяч мужчин пытались уехать из Украины с начала полномасштабной войны : Dynamomania.com 19:34
- С начала военного положения Украину пытались незаконно покинуть 12 тыс. мужчин, 15 из них погибли - Госпогранслужба : Front News International 19:29
- 12 тысяч мужчин попытались покинуть Украину, для некоторых все закончилось трагично: пограничники сообщили подробности : Politeka 19:10
- С начала вторжения Украину пытались незаконно покинуть 12 тысяч мужчин, 15 из них погибли - Госпогранслужба : Страна.ua 18:46
- С начала военного положения из Украины пытались сбежать 12 тыс. мужчин - ГНСУ : Слово і Діло 18:41
- Стало известно, сколько мужчин погибли с 24 февраля при попытке убежать из Украины : RegioNews 18:40
- За время большой войны 12 тысяч мужчин пытались незаконно выехать из Украины : Українська правда 18:40
- Названо количество уклонистов, которые пытались незаконно уехать из Украины : Lenta.ua 18:37
- За время военного положения погибли 15 мужчин, пытавшихся незаконно уехать из Украины - ГПСУ : Громадське телебачення 18:36
- С начала военного положения 12 тыс. мужчин пытались незаконно покинуть Украину, - ГПСУ : Еспресо TV 18:34
- 30 декабря 2022 18:04 Сколько мужчин пробовали бежать из Украины после 24 февраля : Gazeta.ua 18:34
- Известно, сколько мужчин погибли, пытаясь незаконно покинуть Украину : Новини Донбасу 18:09
- С 24 февраля 12 000 мужчин пытались незаконно покинуть Украину, 15 из них погибли : ЛІГАБізнесІнформ 18:08
- Незаконный выезд за границу. В ГПСУ назвали количество "пойманных" мужчин с 24 февраля : Новое Время 18:01
- С февраля 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину - украинские пограничники : Крым.Реалии RFE/RL 17:44
- 30 декабря 2022, 17:25 В ГПСУ назвали количество мужчин, которые пытались незаконно выехать из Украины с начала вторжения : Східний варіант 17:43
- Пограничники рассказали, сколько мужчин незаконно пытались уехать за границу с 24 февраля : UAportal 17:27
- Стало известно, сколько уклонистов пытались уехать из Украины с февраля : FinOboz 17:27
- В ГПСУ назвали количество задержанных на границе уклонистов : MY.UA 17:08
- 30.12.22 16:55 С начала военного положения 12 тыс. мужчин пытались незаконно покинуть Украину, 15 из них погибли, - Госпогранслужба : Цензор.Нет 17:02
- Мужчины бегут за границу. Стало известно, сколько уклонистов пытались уехать из страны : РБК-Україна 17:01
- 16:06 30.12.2022 С начала военного положения Украину пытались незаконно покинуть 12 тыс. мужчин, 15 из них погибли - Госпогранслужба : Интерфакс-Україна 16:46
- С начала военного положения Украину пытались покинуть 12 тыс. уклонистов : Головне в Україні 16:35