30 декабря 2022, 19:26 В Киеве приняли важное решение по проектам о повышении тарифов на воду и тепло (22)

Диалог.ua 2022.12.30 19:33

В связи с большим количеством замечаний увеличение цен на ЖКХ решили отсрочить, отправив на доработку соответствующие документы. Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила решение об отмене ранее принятого 27 декабря постановления о повышении тарифов на водоснабжение, информирует Укринформ. Как сообщает издание, соответствующие проекты решений об установлении