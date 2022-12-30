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30 декабря 2022, 19:26 В Киеве приняли важное решение по проектам о повышении тарифов на воду и тепло

30 декабря 2022, 19:26 В Киеве приняли важное решение по проектам о повышении тарифов на воду и тепло (22)

Диалог.ua 2022.12.30 19:33
В связи с большим количеством замечаний увеличение цен на ЖКХ решили отсрочить, отправив на доработку соответствующие документы. Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила решение об отмене ранее принятого 27 декабря постановления о повышении тарифов на водоснабжение, информирует Укринформ. Как сообщает издание, соответствующие проекты решений об установлении
ТАРИФ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ДОРАБОТКА, НЕДОРАЗУМЕНИЕ, ТРЕВОГА, ВОДООТВОД, Ущаповский, Украина

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