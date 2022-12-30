"Пусть победа станет концом России". Залужный поздравил с Новым годом защитников Украины и всех, кто им помогает - текст и видео (19)

Новое Время 2022.12.30 20:31

30 декабря, 20:11 Валерий Залужный (Фото:Офис президента) Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил защитников Украины, их родных, всех украинцев и их союзников с Новым годом и Рождеством. В обращении, опубликованном на его странице в Facebook, главнокомандующий ВСУ пожелал, чтобы победа стала началом расцвета Украины и концом для страны-агрессора. НВ публикует полный текст поздравления.