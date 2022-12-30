"Мы не выбирали войну": Залужный обратился к украинцам (22)

Главред 2022.12.30 21:35

30 декабря 2022, 21:13 Главнокомандующий ВСУ также пожелал, чтобы украинская победа в войне стала "началом расцвета Украины и концом для России". Валерий Залужный / president.gov.ua Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к украинцам в канун новогодних праздников. Залужный отметил, что это не Украина выбрала войну, но она приняла бой. "Мы не выбирали войну.