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"Мы не выбирали войну": Залужный обратился к украинцам

"Мы не выбирали войну": Залужный обратился к украинцам (22)

Главред 2022.12.30 21:35
30 декабря 2022, 21:13 Главнокомандующий ВСУ также пожелал, чтобы украинская победа в войне стала "началом расцвета Украины и концом для России". Валерий Залужный / president.gov.ua Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к украинцам в канун новогодних праздников. Залужный отметил, что это не Украина выбрала войну, но она приняла бой. "Мы не выбирали войну.
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