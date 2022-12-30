Враг за день нанес почти 140 ударов по Сумщине - повреждены школа, детсад и котельная (8)

Укринформ 2022.12.30 23:46

30.12.2022 23:10 российские войска в течение пятницы нанесли по приграничным громадам Сумской области 139 ударов, повредив гражданские объекты. Как передает Укринформ, об этом глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил в Телеграме. "139 ударов враг нанес по приграничью в течение дня", - написал руководитель области. Миропольскую громаду россияне обстреляли трижды из минометов и артиллерии.