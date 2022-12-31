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Декабрь, 30 в 22:32 Все больше городов возвращаются к плановым графикам: где не будет света 31 декабря

Декабрь, 30 в 22:32 Все больше городов возвращаются к плановым графикам: где не будет света 31 декабря (4)

ICTV Факти 2022.12.30 22:36
Юля Захарченко, редактор ленты Фото: Pixabay Несмотря на сложную ситуацию с энергосистемой, все больше украинских городов возвращаются к плановым графикам отключения света, в частности, в Киеве и Днепре. Если же не будет новых атак, тогда украинцы проведут Новый год со светом, отмечает министр энергетики Герман Галущенко. Сейчас облэнерго Харьковской, Львовской, Винницкой, Днепропетровской,
ОТКЛЮЧЕНИЕ, ЭНЕРГОСИСТЕМА, АТАКА, СВЕТ, ГРАФИК, ОБСТРЕЛ, Украина, Россия, Киев, Одесса, Львов
2022.12.31 (4)

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