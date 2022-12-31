Декабрь, 30 в 22:32 Все больше городов возвращаются к плановым графикам: где не будет света 31 декабря (4)

ICTV Факти 2022.12.30 22:36

Юля Захарченко, редактор ленты Фото: Pixabay Несмотря на сложную ситуацию с энергосистемой, все больше украинских городов возвращаются к плановым графикам отключения света, в частности, в Киеве и Днепре. Если же не будет новых атак, тогда украинцы проведут Новый год со светом, отмечает министр энергетики Герман Галущенко. Сейчас облэнерго Харьковской, Львовской, Винницкой, Днепропетровской,