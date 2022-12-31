Враг пытается наступать на двух направлениях (43)

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- 31 декабря 2022, 10:00 Противник продолжает наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях, ВСУ отражают атаки, нанося поражение врагу : Східний варіант 10:13
- ВСУ уничтожили сотни оккупантов на юге Украины, атаки под Бахмутом отбиты, - Генштаб : Хвиля 10:05
- Защитники отбили 15 атак врага и сбили 10 беспилотников, - Генштаб : Depo 10:03
- ВСУ поразили 5 складов боеприпасов РФ и ликвидировали более 700 оккупантов : Online.ua 10:00
- ВСУ отбили атаки российских оккупантов в районах 15 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях : Odessa Online 09:59
- 31.12.22 08:50 ВСУ отразили атаки российских захватчиков в районах 15 населенных пунктов на Донетчине и Луганщине, - Генштаб : Цензор.Нет 09:32
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе : Donbass.UA 09:22
- Генштаб ВСУ: "Все 10 Шахедов были сбиты" : Спорт.ua 09:20
- ВСУ отбили атаки армии РФ под Бахмутом и Белогоровкой, на Херсонщине точным попаданием уничтожены десятки оккупантов - Генштаб : Антикор.com.ua 09:12
- 08:59 31.12.2022 Утренняя сводка: списки мобилизации в Крыму и 710 "хороших русских" : Петр и Мазепа 09:09
- Сводка Генштаба: россияне в оккупированном Крыму сформировали списки лиц для мобилизации : Прямий канал 09:06
- Декабрь, 31 в 8:55 Мобилизация в Крыму в январе-2023: у оккупантов уже готовы списки : ICTV Факти 09:06
- Отражены атаки на 15 направлениях, мобилизация в Крыму: главное по возведению Генштаба : Головне в Україні 09:05
- 31 декабря, 08:49 Украинские защитники отбили атаки оккупантов около 15 населенных пунктов, - Генштаб : Dumskaya.net 09:03
- 31.12.22 08:51 В оккупированном Крыму сформированы списки лиц для мобилизации, - Генштаб : Цензор.Нет 09:02
- Война, день 311-й, что происходит на фронте перед Новым годом : Одесская жизнь 08:59
- Силы обороны сбили 10 "Шахедов" и отбили атаки возле 15 населенных пунктов : Одесса Медиа 08:59
- ВСУ отбили атаки врага возле 14 населенных пунктов - Генштаб : Слово і Діло 08:41
- В Генштабе подтвердил значительные потери врага на Запорожье и Херсонщине : Bigmir)net Новини 08:38
- В Генштабе подтвердил значительные потери врага на Запорожье и Херсонщине : MY.UA 08:38
- ВСУ продолжают успешно отбивать вражеские атаки : Waves-ua 08:36
- В Крыму составили списки для мобилизации в январе, враг продолжает наступать под Бахмутом и Лиманом - Генштаб : Страна.ua 08:31
- ВСУ отбили 15 атак россиян в двух областях, - Генштаб : FinOboz 08:27
- ВСУ продолжают контрнаступление на Донбассе: актуальные карты боев : Апостроф 08:15
- 07:31 31.12.2022 ВСУ за сутки отразили вражеские атаки на 14 направлениях : Интерфакс-Україна 08:15
- В Генштабе раскрыли новые удары по оккупантам и подтвердили ликвидацию 200 россиян под Херсоном : УНИАН 08:13
- Отбиты атаки врага возле 14 населенных пунктов : MY.UA 08:08
- ВСУ отбили атаки оккупантов в районе 15 населенных пунктов 30 декабря - Генштаб : Гордон 08:05
- За сутки рашисты нанесли 5 ракетных и 29 авиаударов, а также 80 обстрелов из РСЗО : ОстроВ 08:01
- 31 декабря 2022, 07:10 В военных комиссариатах в Крыму сформированы списки лиц, подлежащих призыву в январе - Генштаб : Українські національні новини 07:43
- В военных комиссариатах в Крыму сформированы списки лиц, подлежащих призыву в январе - Генштаб : ПрессОрг24 07:43
- Силы обороны сбили 10 "Шахедов" и отбили атаки возле 15 населенных пунктов - сводка : Українська правда 07:39
- 31 декабря 2022 07:17 Опасность сохраняется - Генштаб сообщил о российских обстрелах : Gazeta.ua 07:31
- Военкоматы Крыма уже подготовили списки для мобилизации в январе : Укринформ 07:31
- ВСУ на юге ликвидировали сотни россиян вместе с техникой - Генштаб : ТСН.ua 07:31
- Мобилизационные списки оккупантов в Крыму и потери врага на Херсонщине: главное от Генштаба : 24 канал 07:30
- ВСУ отбили 15 атак россиян в двух областях, - Генштаб : РБК-Україна 07:16
- Украинские военные отбили атаки оккупантов в районах 15 населенных пунктов на Донбассе : УНИАН 07:13
- Враг пытается наступать на двух направлениях : MY.UA 00:08