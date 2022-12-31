Враг пытается наступать на двух направлениях (43)

MY.UA 2022.12.31 00:08

30 декабря, 21:36 В Генштабе отмечают, что противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, а также и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском. Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку по военному вторжению РФ в Украину по состоянию на вечер пятницы, 30 декабря, - 310-го дня войны в Украине. "В течение суток российские захватчики нанесли 16 авиационных ударов, 15 из