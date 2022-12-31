Украина обеспечила себя продовольствием на 2023 год, - Шмигаль (13)

FinOboz 2022.12.31 03:27

31.12.2022 Власти продолжат поддерживать агросектор Украины, показавший невероятную стойкость с начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в ходе заседания правительства 30 декабря. Чиновник отметил, что за более чем 10 месяцев 38 тысячам наших аграриев было выдано 80 миллиардов гривен. "Мы помогли вовремя провести самую сложную в истории Украины посевную.