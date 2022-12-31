Украина обеспечила себя продовольствием на 2023 год, - Шмигаль (13)

2022.12.31 (13)2022.12.30 (8) →
- Украина полностью обеспечена продовольствием на следующий год - Шмигаль : MY.UA 05:08
- Украина обеспечила себя продовольствием - Шмыгаль : Bigmir)net Новини 05:08
- Украина полностью обеспечена продовольствием на следующий год - Шмигаль : ТСН.ua 04:46
- Украина сконцентрировала более 60 млн тонн урожая в 2022 году - Шмыгаль : Ukr-Today.com 04:28
- Самая сложная посевная. Украина обеспечила себя продовольствием на следующий год - Шмыгаль : Новое Время 04:16
- Украина обеспечила себя продовольствием на 2023 год, - Шмигаль : FinOboz 03:27
- Украина обеспечила себя продовольствием на 2023 год, - Шмигаль : ДнепрCity.net 03:03
- Украина обеспечила себя продовольствием на 2023 год, - Шмигаль : РБК-Україна 03:01
- 31 декабря 2022, 01:31 Украина собрала более 60 млн тонн урожая в 2022 году - Шмыгаль : Українські національні новини 01:43
- Украина собрала более 60 млн тонн урожая в 2022 году - Шмыгаль : ПрессОрг24 01:42
- Украина обеспечила себя продовольствием на 2023 год : Пищепром Украины и мира 01:33
- Шмыгаль уверен, что Украина обеспечила себя продовольствием на весь следующий год : Страна.ua 00:01