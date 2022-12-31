Умер бывший Папа Римский Бенедикт XVI (44)

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- В Ватикане умер папа римский Бенедикт XVI : Крым.Реалии RFE/RL 12:44
- Умер бывший Папа Римский Бенедикт XVI : РИА Мелитополь 12:40
- Ушел из жизни бывший Папа Римский Бенедикт XVI : Bigmir)net Новини 12:38
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- Умер Папа Римский Бенедикт XVI : DsNews 12:33
- 31.12.22 12:17 Умер Папа Бенедикт XVI : Цензор.Нет 12:32
- Ушел из жизни бывший Папа Римский Бенедикт XVI : Вісті-UA.net 12:31
- 31 декабря 2022 11:41 Умер Папа Римский Бенедикт XVI : Gazeta.ua 12:31
- Умер бывший папа Римский Бенедикт XVI: что о нем известно : UAportal 12:27
- Скончался папа римский на покое Бенедикт XVI : Спілка православних журналістів 12:20
- Умер бывший Папа Римский Бенедикт XVI : ТСН.ua 12:16
- В Ватикане скончался бывший Папа Римский Бенедикт XVI : Страна.ua 12:16
- Помер Папа Римський Бенедикт XVI : Антикор.com.ua 12:15
- 31 декабря 2022, 11:45 Умер папа Бенедикт XVI : Українські національні новини 12:13
- Умер Папа Римский на покое Бенедикт XVI : Vesti.ua 12:13
- Умер бывший Папа Римский Бенедикт XVI : УНИАН 12:13
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