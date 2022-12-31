Умер бывший Папа Римский Бенедикт XVI (44)

УП Європейська правда 2022.12.31 13:04

Суббота, 31 декабря 2022, 11:43 В возрасте 95 лет умер бывший Папа Римский Бенедикт XVI, который в последние дни находился в тяжелом состоянии из-за болезни. Как передает "Европейская правда", об этом в воскресенье сообщила пресс- служба Святого Престола. "Со скорбью сообщаю, что сегодня в 9:34 утра в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане отошел в вечность Папа-эмерит Бенедикт XVI", - говорится в сообщении.