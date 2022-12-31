Власти Киева подвели итоги атаки на столицу: 1 погибший, более 10 - ранены (22)

DsNews 2022.12.31 16:03

В результате атаки на Киев 31 декабря один человек погиб и 16 получили ранения, сркди которых японский журналист суббота, 31 декабря 2022, 16:01 Фото из открытых источников Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации, передает "ДС". В районе Киева уничтожены 7 воздушных целей. В результате падения обломков: в Голосеевском районе повреждены хозяйственное сооружение и автомобиль.