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Власти Киева подвели итоги атаки на столицу: 1 погибший, более 10 - ранены

Власти Киева подвели итоги атаки на столицу: 1 погибший, более 10 - ранены (22)

DsNews 2022.12.31 16:03
В результате атаки на Киев 31 декабря один человек погиб и 16 получили ранения, сркди которых японский журналист суббота, 31 декабря 2022, 16:01 Фото из открытых источников Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации, передает "ДС". В районе Киева уничтожены 7 воздушных целей. В результате падения обломков: в Голосеевском районе повреждены хозяйственное сооружение и автомобиль.
АТАКА, КИЕВ, РАКЕТА, ОБЛОМОК, РАЙОН, ОБСТРЕЛ, Кличко, Тимошенко, Украина, Киев, Россия
2022.12.31 (22)

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