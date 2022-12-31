Власти Киева подвели итоги атаки на столицу: 1 погибший, более 10 - ранены (22)

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- В Киеве из-за обстрела получил ранение японский журналист : Соцпортал 16:11
- Власти Киева подвели итоги атаки на столицу: 1 погибший, более 10 - ранены : DsNews 16:03
- Над Киевом уничтожены семь вражеских воздушных целей, - КМВА : РБК-Україна 16:01
- ФОТОФАКТ. Россияне попали в отель центре Киева : ОстроВ 16:01
- Подробности атаки от КГВА. В районе Киева уничтожены семь воздушных целей: один погибший, 16 пострадавших : Новое Время 16:01
- Обломки российской ракеты упали на стадион в Святошинском районе Киева (фото) : РБК-Україна 15:46
- Есть погибший и раненые: стало известно о последствиях ракетной атаки РФ на Киев (ФОТО, ВИДЕО) : UATV 15:42
- Ракетная атака на Киев: в ОП показали последствия удара по отелю : РИА Мелитополь 15:40
- Ракетный обстрел РФ: в Соломенском районе Киева погиб пожилой мужчина, восемь человек ранены, один в тяжелом состоянии : Новое Время 15:31
- В результате удара по Киеву по меньшей мере один человек погиб, много раненых : 24 канал 15:30
- В Киеве взрывы прогремели в трех районах. Есть разрушения и погибшие : UA.News 15:26
- Россия попала ракетой в гостиницу в Киеве: фото и видео последствий : Obozrevatel 15:16
- В Киеве прозвучала серия взрывов, есть разрушения и погибшие : Lenta.ua 15:07
- Ракетный удар по Киеву: погиб один человек : ТСН.ua 15:01
- Ракетная атака на Киев: в ОП показали последствия удара по отелю : РБК-Україна 15:01
- Массированная атака России: ПВО сбивают российские ракеты в ряде областей : MY.UA 14:38
- Предновогодний террор россии: по Украине снова запущены ракеты, в областях уже срабатывает ПВО : Слово і Діло 14:11
- Массированная атака России: ПВО сбивают российские ракеты в ряде областей : ТСН.ua 14:01
- Неудачники активизировались: Ермак предупредил об угрозе ракетной атаки России : MY.UA 13:38
- Неудачники активизировались: Ермак предупредил об угрозе ракетной атаки России : ТСН.ua 13:16