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08:06 31.12.2022 РФ, вероятно, нарастила поступление иранских "Shahed", учитывая увеличение атак этими БПЛА

08:06 31.12.2022 РФ, вероятно, нарастила поступление иранских "Shahed", учитывая увеличение атак этими БПЛА (12)

Интерфакс-Україна 2022.12.31 09:00
В связи с вероятным исчерпанием запасов высокоточных ракет Россия вполне могла нарастить или ожидает новое поступление от Ирана дронов-камикадзе, учитывая увеличение атак этими беспилотными летальными аппаратами критической инфраструктуры Украины, сообщает Институт изучения войны (ISW). "Увеличение темпов атак российских беспилотников может свидетельствовать о том, что российские силы накопили больше беспилотников иранского
АТАКА, ОККУПАНТ, КАМИКАДЗЕ, ЗАХВАТЧИК, ТЕМП, ПОСОЛ, Россия, Украина, Иран, Киев, Запорожье
2022.12.31 (12)

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