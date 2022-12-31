08:06 31.12.2022 РФ, вероятно, нарастила поступление иранских "Shahed", учитывая увеличение атак этими БПЛА (12)

2022.12.31 (12)2022.12.30 (1) →
- Институт изучения войны проанализировал, почему РФ стала чаще использовать для ударов по Украине иранские БПЛА : Страна.ua 09:16
- Увеличение темпов атак "Шахедами" может свидетельствовать о поступлении в РФ новых дронов из Ирана, - ISW : Антикор.com.ua 09:14
- 31.12.22 08:39 Россия, вероятно, получила новые партии дронов-камикадзе от Ирана, - ISW : Цензор.Нет 09:02
- 08:06 31.12.2022 РФ, вероятно, нарастила поступление иранских "Shahed", учитывая увеличение атак этими БПЛА : Интерфакс-Україна 09:00
- РФ, вероятно, нарастила поступление иранских "Shahed", учитывая увеличение атак этими БПЛА : FinOboz 08:27
- Активизация запуска Шахедов может свидетельствовать о поступлении в РФ новых дронов из Ирана - ISW : Новое Время 07:31
- Эксперты объяснили, почему россия увеличила темпы атак "Шахедами" : UA.News 07:26
- 31 декабря 2022 06:15 Американские аналитики выяснили, почему РФ чаще стала использовать дроны-камикадзе : Gazeta.ua 06:31
- Россия активизировала запуск "шахедов", потому что получила или ожидает новую партию дронов из Ирана, - ISW : Еспресо TV 05:34
- Увеличение темпов атак "Шахедами" может свидетельствовать о том, что РФ получила или ожидает новую партию дронов из Ирана, - ISW : FinOboz 05:27
- Увеличение темпов атак "Шахедами" может свидетельствовать о том, что РФ получила или ожидает новую партию дронов из Ирана, - ISW : ДнепрCity.net 05:03
- Увеличение темпов атак "Шахедами" может свидетельствовать о том, что РФ получила или ожидает новую партию дронов из Ирана, - ISW : РБК-Україна 05:01