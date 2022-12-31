08:06 31.12.2022 РФ, вероятно, нарастила поступление иранских "Shahed", учитывая увеличение атак этими БПЛА (12)

Интерфакс-Україна 2022.12.31 09:00

В связи с вероятным исчерпанием запасов высокоточных ракет Россия вполне могла нарастить или ожидает новое поступление от Ирана дронов-камикадзе, учитывая увеличение атак этими беспилотными летальными аппаратами критической инфраструктуры Украины, сообщает Институт изучения войны (ISW). "Увеличение темпов атак российских беспилотников может свидетельствовать о том, что российские силы накопили больше беспилотников иранского