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Обмен с РФ: Украина вернула питбуля из "Азовстали", которого якобы отдавали Кадырову

Обмен с РФ: Украина вернула питбуля из "Азовстали", которого якобы отдавали Кадырову (44)

Українська правда 2022.12.31 19:09
Катерина Тищенко - Суббота, 31 декабря 2022, 18:49 возвращенный 31 декабря питбуль, фото из Telegram Андрея Ермака В ходе обмена в субботу, при котором Украине удалось вернуть 140 пленных, также возвращена собака, которая была эвакуирована с "Азовстали". Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Дословно: "Домой также удалось вернуть хвостатого друга украинских воинов - собаку породы американский питбультерьер.
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2022.12.31 (44)

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