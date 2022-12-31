Обмен с РФ: Украина вернула питбуля из "Азовстали", которого якобы отдавали Кадырову (44)

Українська правда 2022.12.31 19:09

Катерина Тищенко - Суббота, 31 декабря 2022, 18:49 возвращенный 31 декабря питбуль, фото из Telegram Андрея Ермака В ходе обмена в субботу, при котором Украине удалось вернуть 140 пленных, также возвращена собака, которая была эвакуирована с "Азовстали". Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Дословно: "Домой также удалось вернуть хвостатого друга украинских воинов - собаку породы американский питбультерьер.