Обмен с РФ: Украина вернула питбуля из "Азовстали", которого якобы отдавали Кадырову (44)

2022.12.31 (44)2022.12.30 (16) →
- Украина вернула собаку из "Азовстали", которую якобы отдавали Кадырову : Новини Live 20:57
- Украина вернула из плена Кадырова пса Адика с "Азовстали" : Николаевские новости 20:56
- Во время обмена военнопленными в Украину вернулся пес, которого оккупанты забрали из "Азовстали" и подарили Кадырову : Преступности.нет 20:39
- СБУ показала видео освобождения из плена 140 украинских защитников : ДнепрCity.net 20:33
- Новый год встретят дома! Обмен военнопленными 31 декабря: кого вернула Украина : Вікна СТБ 20:31
- СБУ показала видео освобождения из плена 140 украинских защитников : FinOboz 20:27
- 31 декабря 2022, 19:55 Из российского плена в этом году удалось освободить 1596 человек : Східний варіант 20:13
- 31 декабря 2022, 19:39 СБУ опубликовала видео прошедшего обмена украинских пленных : Східний варіант 20:13
- Декабрь, 31 в 20:02 В Украину с освобожденными защитниками вернули питбуля с Азовстали, которого дарили Кадырову : ICTV Факти 20:06
- 31 декабря 2022, 19:19 Жорин назвал количество освобожденных из российского плена азовцев в результате прошлого обмена : Східний варіант 19:43
- Новый большой обмен: Украина вернула домой 140 защитников и защитниц : ПрессОрг24 19:42
- Украина вернула 140 человек из российского плена : Центр журналистских расследований 19:40
- 31.12.2022 19:06 Сегодня из российского плена вернулись домой одиннадцать азовцев : ДонПресс 19:33
- 31.12.22 19:08 Освобождение украинских пленных 31 декабря 2022 года. Кадры СБУ. ВИДЕО : Цензор.Нет 19:32
- Из плена освободили еще 140 украинцев: СБУ показала эксклюзивные кадры новогоднего обмена : 24 канал 19:30
- Из вражеского плена освободили еще 140 защитников и защитниц Украины : Одесский Наблюдатель 19:19
- Вместе с украинцами из плена РФ вернули украденную с Азовстали собаку. Ее якобы передавали Кадырову : Новое Время 19:16
- 18:35 31.12.2022 В Украину вместе с освобожденными пленными вернули питбуля с "Азовстали" : Интерфакс-Україна 19:15
- Обмен с РФ: Украина вернула питбуля из "Азовстали", которого якобы отдавали Кадырову : Українська правда 19:09
- Из российского плена за этот год удалось освободить 1596 человек : MY.UA 19:08
- Встретят 2023 дома: Украина вернула из плена еще 140 защитников : Факти 19:04
- В Украину вернули питбуля с "Азовстали" : DsNews 19:03
- Из вражеского плена освободили еще 140 защитников и защитниц Украины : Odessa Online 18:59
- Из российского плена за этот год удалось освободить 1596 человек : Укринформ 18:46
- Украина и РФ провели большой обмен пленными: среди освобожденных - защитники Мариуполя и острова Змеиный (видео) : ТСН.ua 18:46
- СБУ показала видео освобождения из плена 140 украинских защитников : РБК-Україна 18:46
- В Украину вернули известного питбуля с "Азовстали" : ТСН.ua 18:46
- 31 декабря 2022, 18:28 В Украину вернули собаку, которую оккупанты украли у военной из "Азовстали": что известно : Східний варіант 18:43
- В ходе крупного обмена пленными Украина вернула еще 140 своих воинов : Кочегарка Горловская 18:41
- Состоялся очередной крупный обмен пленными - ОП : РИА Мелитополь 18:40
- 31 декабря 2022, 18:12 Ермак подтвердил возвращение из российского плена 140 украинских бойцов - первые кадры : Диалог.ua 18:33
- В Украину вернули собаку, которую оккупанты украли у военной из "Азовстали" : Громадське телебачення 18:05
- 17:20 31.12.2022 С начала войны из плена РФ удалось освободить 1596 украинцев, состоялось 35 обменов - Координационный штаб : Интерфакс-Україна 17:45
- Состоялся очередной обмен военнопленными: Украина вернула 140 человек : Крым.Реалии RFE/RL 17:44
- В последний день 2022 года из российского плена вернулись еще 140 защитников : Слово і Діло 17:41
- Украина совершила очередной крупный обмен пленными : UA.News 17:26
- 31 декабря 2022, 16:50 Новый большой обмен: Украина вернула домой 140 защитников и защитниц : Українські національні новини 17:13
- 31 декабря 2022, 16:56 Ермак сообщил об очередном обмене пленными: освобождены 140 защитников (фото, видео) : Східний варіант 17:13
- Украина вернула из российского плена 140 защитников : Гордон 17:05
- Украина вернула домой 140 защитников : РБК-Україна 17:01
- Ермак раскрыл подробности обмена Медведчука: 4 локации, 4 страны : Резонанс.info 14:11
- Сколько украинцев без вести пропало и сколько находится в плену РФ : SkyNewsZP 14:02
- Украина за год выплатила более 190 млн грн семьям узников кремля и освобожденным из плена : Громадське телебачення 13:05
- Разведка анонсировала новости об освобождении украинских пленных : Главком 05:35