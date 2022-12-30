Спецподразделение Kraken показало, как произошло освобождение поселка Новоселовское в Луганской области (5)

2022.12.31 (5)2022.12.30 (23) →
- Подразделения из Харькова Kraken и 92 ОМБр выбили кафиров из поселка Новоселовское (видео) : Харків Тimes 02:12
- В Луганской области оккупантов выбили из Новоселовского, поселок под контролем ВСУ, - спецподразделение KRAKEN : Еспресо TV 01:34
- 31 декабря 2022 00:30 ВСУ освободили поселок в Луганской области: опубликовано видео освобождения : Gazeta.ua 01:31
- ВСУ показали, как изгоняли врага из Новоселовского на Луганщине (видео) : Lenta.ua 00:07
- Как украинские бойцы освобождали Новоселовское в Луганской области: горячее видео штурма : 24 канал 00:00