Бывший главный раввин Москвы призвал евреев уехать из России (5)

Кореспондент.net 2022.12.30 22:06

Текст: Бзікадзе Мирослава, 30 декабря 2022, 21:45 Фото: Matthias Schrader/AP Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт Пинхас Гольдшмидтзаявил, что в то время, когда политическая система страны находится в опасности, ее правительство пытается направить гнев масс на еврейскую общину. Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт ушел в отставку и оставил Россию в июле этого года, после того, как отказался поддержать российское