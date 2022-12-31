Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Бывший главный раввин Москвы призвал евреев уехать из России

Бывший главный раввин Москвы призвал евреев уехать из России (5)

Кореспондент.net 2022.12.30 22:06
Текст: Бзікадзе Мирослава, 30 декабря 2022, 21:45 Фото: Matthias Schrader/AP Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт Пинхас Гольдшмидтзаявил, что в то время, когда политическая система страны находится в опасности, ее правительство пытается направить гнев масс на еврейскую общину. Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт ушел в отставку и оставил Россию в июле этого года, после того, как отказался поддержать российское
РАВВИН, ЕВРЕЙ, АНТИСЕМИТИЗМ, МОСКВА, РОССИЯ, ГНЕВ, Россия, Украина, Москва, Израиль
2022.12.31 (5)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022