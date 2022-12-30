Украина получила новую партию терминалов Starlink от Польши (12)

Новое Время 2022.12.30 17:31

30 декабря, 17:13 Новая партия терминалов Starlink от Польши (Фото:Денис Шмыгаль / Telegram) В Украину прибыла новая партия терминалов спутникового интернета Starlink. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram. По его словам, оборудование передадут для поддержки медицинской и энергетической сферы, а также в Пункти незламності. Глава правительства отметил, что терминалы Украине предоставила Польша и