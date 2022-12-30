Украина получила новую партию терминалов Starlink от Польши (12)

2022.12.31 (12)2022.12.30 (45) →
- Украина получила от Польши новую партию Starlink : УНИАН 03:13
- Польша продолжит помогать Украине в 2023 году - Моравецкий : Слово і Діло 02:41
- Премьер Польши: конец года - это не конец польской помощи для Украины : ПрессОрг24 01:42
- Польша продолжит помогать Украине в 2023 году - Моравецкий : MY.UA 01:38
- Польша продолжит помогать Украине в 2023 году - Моравецкий : ТСН.ua 01:16
- Моравецкий о поддержке Украины: Конец года не является концом польской помощи : ДнепрCity.net 01:03
- 31 декабря 2022, 00:42 Премьер Польши: конец года - это не конец польской помощи для Украины : Українські національні новини 00:43
- Украина получила новую партию Starlink от Польши : INTV.ua 00:35
- Моравецкий о поддержке Украины: Конец года не является концом польской помощи : FinOboz 00:27
- Моравецкий о поддержке Украины: Конец года не конец польской помощи : Антикор.com.ua 00:15
- В Украину прибыли новые Starlink: кто получит терминалы : Главком 00:05
- Моравецкий о поддержке Украины: Конец года не является концом польской помощи : РБК-Україна 00:01