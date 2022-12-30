За время большой войны 12 тысяч мужчин пытались незаконно выехать из Украины (1)

Українська правда 2022.12.30 18:40
Валентина Романенко - Пятница, 30 декабря 2022, 18:09
иллюстрация ГПСУ
С начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть
Украину, 15 из них погибли.
Источник: Государственная пограничная служба
Детали: С начала полномасштабной войны правоохранители начали более 2100
уголовных производств: более 430 из них - за незаконную переправку лиц, за
подделку документов - 1650, за уклонение от призыва - более 20.
ПЕРЕПРАВКА, ПОГРАНИЧНИК, МУЖЧИНА, УТОПЛЕННИК, ПОДКУП, УКРАИНА, Украина
, Россия