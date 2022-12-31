Кремлевские пропагандисты получили новую методичку: о чем будут врать теперь (15)

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- "Путин дает Европе шанс одуматься": в СМИ всплыла новая методичка российской пропаганды : Obozrevatel 13:46
- "Российская армия побеждает НАТО", а Путин "дает Европе шанс одуматься": Кремль разослал пропагандистам новогоднюю методичку : DsNews 13:33
- "Спецоперация успешна", "армия РФ побеждает НАТО": Кремль разослал пропагандистам новогоднюю методику : ТСН.ua 13:16
- Кремль разослал СМИ новогодние методички: в них Россия "побеждает" НАТО : 24 канал 13:00
- Кремлевские пропагандисты получили новую методичку: о чем будут врать теперь : UA.News 12:26
- Путин "дает Европе шанс одуматься": Кремль раздал пропагандистам новую методичку, - "Медуза" : РБК-Україна 11:46
- От Путина разослали новогодние методички для росСМИ: в них РФ "побеждает" НАТО : MY.UA 11:38
- 31.12.22 11:12 Кремль разослал методички для росСМИ по итогам 2022 года: у них РФ "побеждает" НАТО : Цензор.Нет 11:32
- "Российская армия побеждает НАТО": Кремль разослал пропагандистам новогоднюю методичку - СМИ : Українська правда 11:09
- Кремль разослал новогодние методички для росСМИ: в них РФ "побеждает" НАТО : УНИАН 10:13
- Армия рф побеждает НАТО, путин "дает Европе шанс одуматься": Кремль разослал росСМИ методичку, как подводить итоги года : Преступности.нет 10:09
- РФ в Украине побеждает НАТО: Кремль насмешил нелепой методичкой для СМИ : Главред 09:05
- "Россия побеждает НАТО": в Кремле написали методичку для подведения итогов года : Комета-Кропивницкий 03:17
- "Россия побеждает НАТО": в Кремле написали методичку для подведения итогов года : MY.UA 01:38
- "Россия побеждает НАТО": в Кремле написали методичку для подведения итогов года : Фокус 01:04