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Кремлевские пропагандисты получили новую методичку: о чем будут врать теперь

Кремлевские пропагандисты получили новую методичку: о чем будут врать теперь (15)

UA.News 2022.12.31 12:26
Ольга Коваль 31 Грудня 2022 12:20 Администрация президента россии подготовила методичку для государственных и провластных СМИ о том, как нужно подводить итоги 2022 года. Российское издание "Медуза" сообщает, что все рекомендации разделены на четыре блока: "Главное", "Усиление россии", "СВО" (так власти рф называют войну против Украины) и "Новый миропорядок". Так, в разделе "Главное" рекомендуется в очередной раз подчеркнуть, что
КРЕМЛЬ, МЕДУЗА, ПРОПАГАНДИСТ, ДЕНАЦИФИКАЦИЯ, ЗАПАД, ПЕРЕГРУППИРОВКА, Путин, Крым, Украина, Россия, Херсон, SK, Запорожье, Швейцария, HR, Киев, США
2022.12.31 (15)

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