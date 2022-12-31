Кремлевские пропагандисты получили новую методичку: о чем будут врать теперь (15)

UA.News 2022.12.31 12:26

Ольга Коваль 31 Грудня 2022 12:20 Администрация президента россии подготовила методичку для государственных и провластных СМИ о том, как нужно подводить итоги 2022 года. Российское издание "Медуза" сообщает, что все рекомендации разделены на четыре блока: "Главное", "Усиление россии", "СВО" (так власти рф называют войну против Украины) и "Новый миропорядок". Так, в разделе "Главное" рекомендуется в очередной раз подчеркнуть, что