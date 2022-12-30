Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

"Мы не выбирали войну": Залужный обратился к украинцам

"Мы не выбирали войну": Залужный обратился к украинцам (1)

Главред 2022.12.30 21:35
30 декабря 2022, 21:13 Главнокомандующий ВСУ также пожелал, чтобы украинская победа в войне стала "началом расцвета Украины и концом для России". Валерий Залужный / president.gov.ua Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к украинцам в канун новогодних праздников. Залужный отметил, что это не Украина выбрала войну, но она приняла бой. "Мы не выбирали войну.
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, РОЖДЕСТВО, РОДНЫЕ, УКРАИНЕЦ, ЗАЩИТНИЦА, РАСЦВЕТ, Залужный, Зеленский, Украина, Россия, Киев
2022.12.31 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022