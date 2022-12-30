"Мы не выбирали войну": Залужный обратился к украинцам (1)

Главред 2022.12.30 21:35
30 декабря 2022, 21:13
Главнокомандующий ВСУ также пожелал, чтобы украинская победа в войне стала
"началом расцвета Украины и концом для России".
Валерий Залужный / president.gov.ua
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к
украинцам в канун новогодних праздников.
Залужный отметил, что это не Украина выбрала войну, но она приняла бой.
"Мы не выбирали войну.
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