Побочный эффект лечения: в датской разведке рассказали о мании величия Путина (18)

2022.12.31 (18)2022.12.30 (5) →
- Мания величия и нападение на Украину: датская разведка рассказала о болезни Путина : Главком 13:35
- Побочный эффект лечения: в датской разведке рассказали о мании величия Путина : Апостроф 13:15
- 31.12.2022 12:18 В датской разведке объяснили решение Путина о вторжении в Украину. Якобы виноваты таблетки : ДонПресс 12:33
- Путин мог принять решение о вторжении в Украину под влиянием гормональных медикаментов для лечения рака - СМИ : Гордон 12:05
- Декабрь, 31 в 11:20 На решение Путина начать войну могли повлиять лекарства - разведка Дании : ICTV Факти 11:36
- Во всем виноваты таблетки: иностранная разведка дала неожиданное объяснение агрессии Путина : Вісті-UA.net 11:31
- Путин принимал решение о вторжении под таблетками - СМИ : DailyUA 11:29
- Побочный эффект лечения: разведка Дании о решении Путина начать вторжение в Украину : 24 канал 11:00
- Мания величия: разведчики объяснили, чем вызваны кровавые решения путина : Новини Live 09:57
- 31 декабря 2022, 09:12 Путин мог принять решение о вторжении в Украину под действием препаратов - разведка Дании : Диалог.ua 09:33
- 31.12.22 08:40 Мания величия Путина может быть побочным эффектом курса лечения, - разведка Дании : Цензор.Нет 09:02
- Виноваты гормоны: иностранная разведка дала неожиданное объяснение агрессии Путина : Главред 07:35
- Путин принимал решение о вторжении под таблетками - СМИ : MY.UA 04:08
- Путин принимал решение о вторжении под таблетками - СМИ : Bigmir)net Новини 04:08
- Разведка Дании: решение Путина начать войну против Украины могли спровоцировать гормональные препараты для лечения рака : Obozrevatel 02:31
- Разведка Дании: Гормональные препараты могли повлиять на решение Путина начать полномасштабное вторжение в Украину : Антикор.com.ua 00:13
- Во всем виноваты гормоны: появилось неожиданное объяснение агрессии Путина : MY.UA 00:08