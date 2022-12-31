Побочный эффект лечения: в датской разведке рассказали о мании величия Путина (18)

Апостроф 2022.12.31 13:15

суббота, 31 декабря 2022, 12:56 Согласно источникам, приближенным к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, он страдает от ряда серьезных заболеваний - в то же время датская разведка утверждает, что президент РФ, вероятно, болен раком, а медикаментозное лечение могло повлиять на развитие у него "мании величия". Об этом сообщает Berlingske. Так, по словам главы отдела анализа России Службы военной разведки Дании,