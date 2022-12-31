Резников обратился к россиянам: У вас осталась неделя, дальше - закрытие границ и военное положение (28)

2022.12.31 (28)2022.12.30 (7) →
- "У вас осталась неделя". В январе Россия объявит общую мобилизацию и закроет границы : Журнал Житомира 02:39
- Резников: В начале января Россия объявит военное положение и закроет границы : Типичный Херсон 02:21
- Резников обратился к россиянам: "В начале января РФ закроет границы, объявит военное положение и проведет мобилизацию" : Еспресо TV 02:04
- "У вас осталась одна неделя, пока не закроют границы": Резников обратился к россиянам : УНИАН 01:43
- Резников обратился к россиянам : ПрессОрг24 01:42
- Резников предупредил россиян, что у них осталася неделя до новой волны мобилизации : Zmina.info 01:38
- Глава Минобороны Украины призвал россиян избегать новой волны мобилизации : FinOboz 01:27
- Резников обратился к россиянам из-за возможной новой волны мобилизации : ТСН.ua 01:16
- "У вас есть неделя": Резников заявил, что рф закроет границы и начнет новую мобилизацию : Слово і Діло 01:11
- Министр обороны Украины призвал россиян избегать новой волны мобилизации : Новини Донбасу 01:08
- Резников: Больше никаких целей у Кремля в этой войне уже нет : Гордон 01:05
- "В начале января закроют границы..." Резников обратился к россиянам и призвал любой ценой избегать мобилизации (ВИДЕО) : ОстроВ 01:01
- У вас осталось около недели, - министр обороны Резников обратился к жителям России : 24 канал 01:00
- Резников обратился к россиянам и предупредил о плане Кремля: закрытие границ РФ и новая волна мобилизации. Видео : Obozrevatel 00:46
- Резников обратился к россиянам: У вас осталась неделя, дальше - закрытие границ и военное положение : Укринформ 00:46
- Осталась неделя: Резников обратился к россиянам : Vesti.ua 00:43
- У вас неделя: Резников обратился к россиянам : Bigmir)net Новини 00:38
- Резников: В начале января Россия объявит военное положение и закроет границы : MY.UA 00:38
- 00:04 31.12.2022 Глава Минобороны Украины призвал россиян избегать новой волны мобилизации : Интерфакс-Україна 00:30
- Резников заявил, что в январе Россия введет военное положение и снова объявит мобилизацию : Страна.ua 00:16
- Осталась всего неделя: Резников обратился к военнообязанным из России, видео : Апостроф 00:15
- Резников срочно обратился к россиянам из-за планов Кремля : Антикор.com.ua 00:14
- "У вас осталась неделя": Резников обратился к россиянам и предупредил о планах Путина : Українська правда 00:10
- "За что будете воевать?": Резников обратился к военнообязанным гражданам РФ : MY.UA 00:08
- "У вас осталась неделя": Резников срочно обратился к россиянам из-за коварных планов Путина : Главред 00:05
- Резников обратился к военнообязанным в России: У вас осталась неделя. В начале января в РФ закроют границы для мужчин : Гордон 00:05
- "За что будете воевать?": Резников обратился к военнообязанным гражданам РФ (видео) : Фокус 00:04