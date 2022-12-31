Резников обратился к россиянам: У вас осталась неделя, дальше - закрытие границ и военное положение (28)

Укринформ 2022.12.31 00:46

31.12.2022 00:02 Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в начале января власти рф закроют границы для мужчин, объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Об этом Резников сказал в видеообращении к военнообязанным россиянам, записанном на русском языке, передает Укринформ. "В канун нового года я обращаюсь к гражданам рф, которые считаются военнообязанными.