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На Красной площади в Москве неизвестный пытался поджечь новогоднюю елку

На Красной площади в Москве неизвестный пытался поджечь новогоднюю елку (17)

ТСН.ua 2022.12.31 11:31
Оксана Зинченко 11:27, 31.12.22 В Москве неизвестный пытался поджечь главную новогоднюю елку России. На Красной площади неизвестный подошел к новогодней елке с канистрой и бензином, облил и попытался ее поджечь. Об этом пишет российское пропагандистское издание Известия. Совершить задуманное мужчине не удалось, поскольку его сразу заметили и задержали правоохранители. По словам свидетелей, место задержания оцепили до выяснения обстоятельств
БЕНЗИН, ЕЛКА, ПЛОЩАДЬ, МОСКВА, КАНИСТРА, МУЖЧИНА, Москва, Россия

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