На Красной площади в Москве неизвестный пытался поджечь новогоднюю елку (17)

- На Красной площади в Москве мужчина пытался поджечь новогоднюю елку, его задержали : Комета-Кропивницкий 18:18
- В Москве на Красной площади пытались сжечь главную елку : MY.UA 17:38
- В Москве на Красной площади пытались сжечь главную елку : World News 17:36
- В Москве на Красной площади пытались сжечь главную елку : Хвиля 17:35
- На Красной площади в Москве неизвестный пытался поджечь новогоднюю елку : РИА Мелитополь 16:10
- В Москве мужчина пытался поджечь новогоднюю елку на Красной площади : Vesti.ua 14:13
- На Красной площади в Москве задержали поджигателя новогодней елки : Kafanews 13:38
- В Москве на Красной площади мужчина попытался поджечь новогоднюю ёлку : ОстроВ 13:01
- На Красной площади в Москве мужчина пытался поджечь новогоднюю елку, его задержали : Гордон 12:35
- Раз, два, три - елочка, горы: на Красной площади пытались поджечь главную елку России : 24 канал 12:30
- На Красной площади в Москве пытались сжечь главную елку : Антикор.com.ua 12:13
- В РФ пытались сжечь главную елку на территории Кремля : Главред 11:35
- На Красной площади в Москве неизвестный пытался поджечь новогоднюю елку : ТСН.ua 11:31
- В Москве мужчина попытался поджечь елку на Красной площади - росСМИ : СтопКор 11:20
- В Москве на Красной площади мужчина пытался поджечь елку : Страна.ua 10:46
- Знак? На Красной площади в Москве пытались сжечь главную елку : Obozrevatel 10:16
- Горело бы красиво. В Москве на Красной площади пытались поджечь главную новогоднюю елку РФ : Новое Время 10:16