На Красной площади в Москве неизвестный пытался поджечь новогоднюю елку (17)

ТСН.ua 2022.12.31 11:31

Оксана Зинченко 11:27, 31.12.22 В Москве неизвестный пытался поджечь главную новогоднюю елку России. На Красной площади неизвестный подошел к новогодней елке с канистрой и бензином, облил и попытался ее поджечь. Об этом пишет российское пропагандистское издание Известия. Совершить задуманное мужчине не удалось, поскольку его сразу заметили и задержали правоохранители. По словам свидетелей, место задержания оцепили до выяснения обстоятельств