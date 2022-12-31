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Фокус: Украина

31.12.22 09:09 Российские захватчики смешивают педагогов и медиков получать российские паспорта, - Центр национального сопротивления (16)

Цензор.Нет 2022.12.31 09:32
На временно захваченных территориях враг пытается проводить принудительную паспортизацию. В частности, российские паспорта заставляют получать работников бюджетной сферы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ. "Враг пытается проводить принудительную паспортизацию на временно захваченных территориях. Оккупационные администрации донесли до врачей, коммунальщиков и других, что
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