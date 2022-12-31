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Еще минус более 700 российских оккупантов

Еще минус более 700 российских оккупантов (14)

OstanniPodii.com 2022.12.31 10:01
31 / 12 / 2022 09:51 Павло Луцький За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 710 участников сборища гнид, которые добровольно взяли в руки оружие и пришли на чужую землю грабить, убивать, насиловать. По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери российских оккупантов с 24.02 по 31.12 ориентировочно составили: личного состава - около 105960 (+710) человек ликвидировано, танков - 3029 (+3) ед, боевых бронированных машин/APV - 6075 (+16) ед,
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