Еще минус более 700 российских оккупантов (14)

OstanniPodii.com 2022.12.31 10:01

31 / 12 / 2022 09:51 Павло Луцький За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 710 участников сборища гнид, которые добровольно взяли в руки оружие и пришли на чужую землю грабить, убивать, насиловать. По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери российских оккупантов с 24.02 по 31.12 ориентировочно составили: личного состава - около 105960 (+710) человек ликвидировано, танков - 3029 (+3) ед, боевых бронированных машин/APV - 6075 (+16) ед,