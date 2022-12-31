рф может нанести массированный ракетный удар на праздники - британская разведка (17)

Укринформ 2022.12.31 10:46

31.12.2022 10:31 В россии придерживаются схемы нанесения массированных ракетных ударов по Украине каждые 7-10 дней, в то же время существует высокая вероятность нового удара в ближайшие дни, чтобы подорвать моральный дух украинцев во время праздников. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Твиттере, передает Укринформ. Как отмечают в разведке Британии, с октября российские войска соблюдают