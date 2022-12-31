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Россия может ударить по Украине ракетами в праздничный период, чтобы подорвать моральный дух украинцев, - Британская разведка

Россия может ударить по Украине ракетами в праздничный период, чтобы подорвать моральный дух украинцев, - Британская разведка (14)

UA-Футбол 2022.12.31 10:42
31 декабря 2022, суббота. 10:12 Враг будет пытаться создать максимальные неудобства фото - Getty Images/Global Images Ukraine Разведывательное сообщество Великобритании не исключает, что Россия готовит очередной ракетный удар по территории Украины в ближайшие дни, чтобы попытаться подорвать моральный дух украинского населения в праздничный период. Британская разведка напоминает, что 29 декабря российские войска совершили
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