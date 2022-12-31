Россия может ударить по Украине ракетами в праздничный период, чтобы подорвать моральный дух украинцев, - Британская разведка (14)

- 31.12.2022 в 11:38 Разведка Британии: РФ может ударить по Украине во время праздников, стремясь подорвать дух украинцев : InfoResist.org 13:00
- В период новогодних праздников россия может наносить атаки чаще - Минобороны Британии : СтопКор 12:20
- Британская разведка предупредила, что Россия может ударить по Украине на праздники, чтобы подорвать дух : Антикор.com.ua 12:13
- 31.12.2022 11:53 Разведка Британии предупредила украинцев о новом ударе войск РФ в новогодние праздники : ДонПресс 12:03
- РФ может ударить во время праздников, стремясь подорвать дух украинцев - британская разведка : World News 11:35
- Россия может ударить по Украине ракетами в праздничный период, чтобы подорвать моральный дух украинцев, - Британская разведка : UA-Футбол 10:42
- Россия готовит очередной массированный ракетный удар по Украине : Lenta.ua 10:37
- 31 декабря 2022 10:08 Британская разведка: Россия может ударить по Украине во время праздников, стремясь взорвать дух украинцев : Dynamomania.com 10:34
- Россия нарушит схему ударов, чтобы подорвать дух украинцев - прогноз разведки Британии : MY.UA 10:08
- Декабрь, 31 в 9:45 Россия нарушит схему ударов, чтобы подорвать дух украинцев - прогноз разведки Британии : ICTV Факти 10:06
- россия может нанести массированные удары в новогодние праздники, - британская разведка : OstanniPodii.com 10:01
- В британской разведке предупредили о возможном ракетном ударе рф, чтобы подорвать моральный дух украинцев в период новогодних праздников : Преступности.нет 09:39
- 31.12.22 09:20 Россия может нанести массированный ракетный удар во время новогодних праздников, - британская разведка : Цензор.Нет 09:32
- Россия может ударить во время праздников, стремясь подорвать дух украинцев - британская разведка : Українська правда 09:10