Россия может ударить по Украине ракетами в праздничный период, чтобы подорвать моральный дух украинцев, - Британская разведка (14)

UA-Футбол 2022.12.31 10:42

31 декабря 2022, суббота. 10:12 Враг будет пытаться создать максимальные неудобства фото - Getty Images/Global Images Ukraine Разведывательное сообщество Великобритании не исключает, что Россия готовит очередной ракетный удар по территории Украины в ближайшие дни, чтобы попытаться подорвать моральный дух украинского населения в праздничный период. Британская разведка напоминает, что 29 декабря российские войска совершили