Оккупанты ударили ракетой С-300 по отделению полиции в Лимане: пострадал полицейский (18)

РБК-Україна 2022.12.31 10:31

Донецкая область, Суббота 31 декабря 2022 10:27 Фото: оккупанты ударили ракетой С-300 по отделу полиции в Лимане (facebook.com/iklymenko.fb) Автор: Елизавета Драбкина Российские захватчики прицельно ударили ракетой С-300 Лиманскому отделению полиции (Донецкая область). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Национальной полиции Украины Игоря Клименко. В результате атаки полицейский получил ранения.