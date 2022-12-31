Оккупанты ударили ракетой С-300 по отделению полиции в Лимане: пострадал полицейский (18)

- "Новогодний подарок" РФ: ракета С-300 уничтожила отдел полиции в Лимане, есть пострадавший : Українська правда 13:39
- 31 декабря 2022 13:06 "Мы вернем свободу" - Зеленский 31 декабря показал новые фото военной Украины : Gazeta.ua 13:31
- 31 декабря 2022 13:22 Дерево несокрушимости: Гайдай показал главную елку Луганщины : Gazeta.ua 13:31
- Сегодня утром россияне ударили ракетой С-300 по отделению полиции в Лимане, есть пострадавший. Фото : Страна.ua 13:16
- Враг ударил по отделению полиции в Лимане : Bigmir)net Новини 13:08
- Оккупанты ударили ракетой С-300 по отделению полиции в Лимане : Антикор.com.ua 12:13
- Ракета С-300 попала в отделение полиции в Лимане : Новини Донбасу 12:08
- 31.12.22 11:44 Россияне ударили ракетой С-300 по отделу полиции в Лимане, есть раненый. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 12:02
- 10:58 31.12.2022 Оккупанты попали в отделение полиции в Лимане, ранен правоохранитель : Интерфакс-Україна 11:45
- Захватчики ударили ракетой С-300 по отделу полиции в Лимане : Слово і Діло 11:41
- Российская армия ударила С-300 по отделению полиции в Лимане, есть пострадавший : MY.UA 11:38
- Россияне попали ракетой по отделению полиции в Лимане, ранен полицейский : Гордон 11:35
- Обстрелы Донетчины: оккупанты ударили по Лиманскому отделу полиции : Еспресо TV 11:34
- В Лимане российская ракета попала в отдел полиции, есть раненый : Укринформ 11:31
- Оккупанты ударили ракетой С-300 по отделению полиции в Лимане: фото ужасных разрушений : 24 канал 11:30
- Оккупанты ударили ракетой по отделению полиции в Лимане - пострадал полицейский : Громадське телебачення 11:05
- Оккупанты ударили ракетой С-300 по отделению полиции в Лимане: пострадал полицейский : РБК-Україна 10:31