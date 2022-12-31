Ким сообщил о запуске оккупантами ракет (26)

24 канал 2022.12.31 12:30

12:23, 31 декабря Российские оккупанты хотят испортить Новый год в Украине. 31 декабря они выпустили несколько ракет по нашей стране. Источник: Виталий Ким Если в вашей области раздается воздушная тревога - пройдите в укрытие. Позаботьтесь о своей жизни и своих близких.Есть пуски ракет Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что по состоянию на 12:20 в Украине зафиксированы пуски ракет российскими оккупантами: