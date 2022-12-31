Новый 2023-й год принесет России смену власти - Буданов (16)

Антикор.com.ua 2022.12.31 21:13

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что в 2023 году в России могут смениться власти. А нашей страны ждет победа, надеется глава ГУР. Об этом он сказал во время интервью, которое транслировалось в эфире объединенного теле- и радиомарафона " Единые новости ". Буданов верит, что Украину в новом году порадуют добрые события. "Радость и победа, вот что он (2023 год.