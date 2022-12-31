Часть Хмельницкого из-за рашистских ракетных обстрелов осталась без света (24)

- Путин "встречает" Новый год убийствами людей: Кулеба призвал выгнать Россию из Совбеза ООН : Антикор.com.ua 18:15
- Часть Хмельницкого из-за рашистских ракетных обстрелов осталась без света : ОстроВ 18:01
- 31 декабря 2022, 17:19 путин "встречает" Новый год убийствами людей: Кулеба заявил, что рф умышленно нацелила ракетный удар на жилые районы : Українські національні новини 17:43
- Энергосистема Украины, несмотря на российскую атаку, остается стабильной, - Шмигаль : Еспресо TV 17:34
- На Хмельнитчине в результате обстрела ранены четверо гражданских : MY.UA 17:08
- В Николаеве, Запорожье и на Хмельнитчине также ранены вследствие ракетной атаки : Головне в Україні 17:05
- "Путин "встречает" Новый год убийствами людей" - Кулеба о ракетной атаке 31 декабря : ТСН.ua 17:01
- В Николаеве, Запорожье и Хмельницком в результате российского обстрела есть раненые : Online.ua 17:00
- На Хмельнитчине в результате обстрела ранены четверо гражданских : Укринформ 16:46
- Хмельницкий атакован раетами, есть раненые (уточнено) : ПрессОрг24 16:43
- Хмельницкий атакован дронами, есть раненые : ПрессОрг24 16:42
- 31 декабря 2022 16:15 Часть города обесточена, есть пострадавшие - какая ситуация в Хмельницком : Gazeta.ua 16:31
- Ракетный удар по Хмельницкому: часть города осталась без электричества : ТСН.ua 16:31
- В результате атаки по Киеву есть погибший и несколько раненых. Среди пострадавших - иностранный журналист : Гордон 15:35
- В результате ракетного удара есть раненые в Николаевской и Хмельницкой областях : UA.News 15:26
- В Хмельницком сообщают о взрывах : Антикор.com.ua 15:14
- Вследствие атаки на Хмельницкий ранены два человека - ОП : Bigmir)net Новини 15:08
- Вследствие атаки на Хмельницкий ранены два человека - ОП : MY.UA 15:08
- В результате ракетных обстрелов Украины погиб по меньшей мере один человек, есть раненые в нескольких регионах : Громадське телебачення 15:06
- россияне атаковали ракетами Хмельницкий, есть раненые : Укринформ 14:46
- 31 декабря 2022, 14:25 Хмельницкий атакован дронами, есть раненые : Українські національні новини 14:43
- Хмельницкий атаковали вражеские дроны: есть раненые : 24 канал 14:30
- В Хмельницком сообщают о взрывах : РБК-Україна 14:16