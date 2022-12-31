Часть Хмельницкого из-за рашистских ракетных обстрелов осталась без света (24)

ОстроВ 2022.12.31 18:01

31.12.2022 17:02. Часть Хмельницкого осталась без света в результате обстрелов. Об этом сообщает глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в Telegram. "В результате обстрела часть города Хмельницкого осталась обесточенной. Сразу после окончания тревоги будут проводиться обследования и ремонтные работы", - написал он. Также по его словам, пострадали 7 гражданских лиц, 3 из них (муж и 2 женщины) в тяжелом состоянии.