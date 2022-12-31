В Киеве во время ракетного удара ранен японский журналист (42)

- 31 декабря 2022, 15:59 Новогодняя ракетная атака на Киев: в ОП сообщили о 7 уничтоженных воздушных целях : Українські національні новини 16:13
- Удар по Киеву: один погибший, восемь пострадавших : Bigmir)net Новини 16:08
- В Киеве вражеская ракета ранила японского журналиста : Главред 16:05
- В Киеве в результате рашистского ракетного обстрела ранен японский журналист : ОстроВ 16:01
- Последствия ракетного удара по отелю в Киеве : ОстроВ 16:01
- Ракетная атака на Киев: госпитализированы 13 пострадавших : ТСН.ua 16:01
- 15:19 31.12.2022 В Печерском районе Киева вследствие ракетной атаки ранен японский журналист, сообщил Кличко : Интерфакс-Україна 16:00
- У Зеленского показали видео последствий ракетных обстрелов по Киеву : Новини Live 15:57
- Кличко рассказал о погибшем и раненых в результате ударов по Киеву : Крым.Реалии RFE/RL 15:44
- 31 декабря 2022, 15:18 Во время российской атаки на Киев ранен журналист из Японии - Кличко : Українські національні новини 15:43
- Ракетная атака РФ: Киев всколыхнула серия взрывов, есть разрушения (фото, видео) : Новости N 15:38
- 31.12.22 15:14 В результате обстрела Киева ранения получил японский журналист, он госпитализирован, - Кличко : Цензор.Нет 15:32
- В Соломенском районе один человек погиб, есть пострадавшие - Кличко : Укринформ 15:31
- В Киеве во время ракетного удара ранен японский журналист : РБК-Україна 15:31
- В Киеве во время ракетной атаки России пострадал японский журналист: фото : ТСН.ua 15:31
- Взрыв на Соломенке в Киеве: Кличко назвал количество погибших и пострадавших : ТСН.ua 15:31
- Во время атаки на Киев ранения получил журналист из Японии : 24 канал 15:30
- Количество раненых из-за атаки на Киев растет : РБК-Україна 15:16
- В Киеве прогремели взрывы в нескольких районах, есть разрушения : Антикор.com.ua 15:14
- 31 декабря 2022, 14:47 "Прилет" в столице: в Соломенском районе госпитализируют троих женщин и двух мужчин : Українські національні новини 15:13
- 31 декабря 2022, 15:00 Российская ракета разбила гостиницу в центре Киева: в ОП показали видео с места "прилета" : Українські національні новини 15:13
- Россия ударила ракетами по Киеву: есть разрушения, погибший и пострадавшие : RegioNews 15:10
- Ракетный обстрел: в Киеве погиб человек, семеро ранены, есть разрушения : Українська правда 15:10
- Россия устроила массированный обстрел Украины накануне Нового года: что известно : MY.UA 15:08
- Россия устроила массированный обстрел Украины накануне Нового года: что известно (фото, видео) : Фокус 15:04
- Россияне обстреляли Киев: повреждены гражданские объекты, погиб человек, три человека ранены : Еспресо TV 15:04
- 31 декабря 2022 14:53 Ракетный обстрел: в Киеве погиб человек : Dynamomania.com 15:04
- В Киеве в результате обстрела одного из районов есть погибший и пострадавшие : РБК-Україна 15:01
- 14:42 31.12.2022 В Соломенском районе Киева под обстрелами погиб человек, несколько пострадавших : Интерфакс-Україна 15:01
- Ракетный обстрел рашистов: в Киеве есть погибший и трое пострадавших : ОстроВ 15:01
- В Хмельницком ранены два человека, а в Киеве поврежден гостиничный объект - ОП : ОстроВ 15:01
- Предварительно в Соломенском районе погиб человек, есть раненые : OstanniPodii.com 15:00
- Кличко сообщил о взрывах в трех районах Киева: что известно : ТСН.ua 14:46
- 31 декабря 2022, 14:41 Киев: повреждены отель и частный дом. Один человек погиб : Українські національні новини 14:43
- Ракетная атака РФ: Киев всколыхнула серия взрывов, есть разрушения : УНИАН 14:43
- 31 декабря 2022, 14:30 Киева прогремели взрывы в трех районах, есть разрушения : Українські національні новини 14:43
- Кличко сообщает о взрывах в трех районах Киева : Соцпортал 14:41
- Декабрь, 31 в 14:28 Оккупанты попали в гостиничный объект в Киеве : ICTV Факти 14:36
- 31.12.2022 14:24 В Киеве есть попадания в жилых районах. Кличко рассказал, куда ударили военные РФ : ДонПресс 14:33
- 31.12.22 14:23 Взрывы раздаются в Печерском, Соломенском и Голосеевском районах Киева, есть разрушения, - Кличко (обновлено) : Цензор.Нет 14:32
- Атака на Киев: взрывы в трех районах, поврежден отель : РБК-Україна 14:31
- В Киеве взрывы в Соломенском, Голосеевском и Печерском районах - Кличко : Новое Время 14:31