31 декабря 2022 16:50 Россия выпустила по Украине более 20 ракет, ПВО уничтожила 12 ракет (26)

- 31 декабря 2022 17:44 Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку по Украине 31 декабря : Gazeta.ua 18:32
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- Залужный озвучил подробности "предновогоднего" ракетного удара РФ по Украине : Donbass.UA 18:22
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- Декабрь, 31 в 17:46 Залужный: Россия перед Новым годом выпустила по Украине 20 ракет, 12 - сбила ПВО : ICTV Факти 18:06
- Россия сегодня выпустила по Украине более 20 ракет - Залужный : ОстроВ 18:01
- 31.12.2022 в 17:53 Залужный рассказал, сколько ракет удалось сбить 31 декабря : InfoResist.org 18:00
- Очередное преступление путинской клики - новогодний ракетный удар по Украине : ZpTown 17:40
- РФ выпустила по Украине более 20 ракет - Залужный : Bigmir)net Новини 17:38
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- 31 декабря 2022 16:29 Сколько российских ракет сбили ВСУ 31 декабря - Залужный рассказал : Gazeta.ua 17:31
- Россияне выпустили сегодня более 20 ракет по Украине: сколько сбила ПВО : FinOboz 17:27
- ПВО уничтожили 12 из более 20 крылатых ракет оккупантов - Залужный : Флот2017 17:27
- Валерий Залужный: "Силами и средствами нашей противовоздушной обороны уничтожено 12 крылатых ракет" : Tribuna.com Украина 17:19
- Валерий ЗАЛУЖНЫЙ прокомментировал ракетный удар рашистов по Украине : Спорт.ua 17:19
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- 31 декабря 2022 16:50 Россия выпустила по Украине более 20 ракет, ПВО уничтожила 12 ракет : Dynamomania.com 17:04
- Залужный: государство-террорист запускало более 20 ракет по гражданским объектам : OstanniPodii.com 17:01
- Россияне выпустили сегодня более 20 ракет по Украине: сколько сбила ПВО : РБК-Україна 16:46
- Противник осуществил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования : Корабелов.инфо 16:42
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