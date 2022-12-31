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31 декабря 2022 16:50 Россия выпустила по Украине более 20 ракет, ПВО уничтожила 12 ракет

31 декабря 2022 16:50 Россия выпустила по Украине более 20 ракет, ПВО уничтожила 12 ракет (26)

Dynamomania.com 2022.12.31 17:04
По предварительным данным, 31 декабря Россия выпустила более 20 крылатых ракет в Украине, ПВО уничтожило 12 из них. Источник: главнокомандующий Валерий Залужный в Facebook. Прямая речь: "Государство-террорист РФ снова нанес массированный ракетный удар по гражданским объектам нашей страны. Предварительно, противник осуществил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-
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