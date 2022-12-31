Украина вернула еще 140 пленных (26)

- Украина вернула 140 человек во время крупного обмена пленными, - сообщил глава ОП Ермак : Корабелов.инфо 18:42
- Украина вернула из российского плена еще 140 воинов : Lenta.ua 18:37
- Украина и РФ провели очередной большой обмен пленными : Donbass.UA 18:22
- Очередной крупный обмен: 140 украинских военных возвращаются домой из плена : Dnepr.Info 18:21
- Еще один обмен пленными: вернулись защитники Мариуполя и острова Змеиный - детели : СтопКор 18:20
- Украина вернула из плена еще 140 защитников страны : Спорт.ua 18:19
- Украина вернула домой 140 защитников : Антикор.com.ua 18:14
- Украина вернула еще 140 пленных : Головне в Україні 18:05
- Украина вызволила из вражеского плена 140 воинов : Depo 18:03
- 31 декабря из российского плена вернули 140 украинцев : Online.ua 18:00
- Очередной крупный обмен: 140 украинских военных 31 декабря возвращаются домой из плена : УНИАН 17:43
- Обмен пленными: Украине вернули 140 военных. ФОТО : Inform.zp.ua 17:34
- 31.12.2022 17:23 Из российского плена домой вернулись 140 украинцев : ДонПресс 17:33
- 31 декабря 2022 16:54 Состоялся чередной обмен пленными: домой вернулись 140 украинских защитников : Gazeta.ua 17:31
- Украина вернула из плена еще 140 защитников : Укринформ 17:31
- 16:47 31.12.2022 Еще 140 украинцев освобождены из российского плена в ходе обмена - Ермак : Интерфакс-Україна 17:30
- Украина в рамках обмена пленными вернула 140 военных. Среди них защитники Мариуполя и острова Змеиный : Страна.ua 17:16
- Украина вернула еще 140 пленных : Українська правда 17:10
- Украина вернула еще 140 пленных (фото, видео) : Новости N 17:08
- Обмен пленными. Перед Новым годом Украина вернула домой еще 140 военнослужащих - фото : ЛІГАБізнесІнформ 17:08
- Офицеры и солдаты: Ермак сообщил о большом обмене пленными : Новини Донбасу 17:08
- Декабрь, 31 в 16:58 Обмен под Новый год. Из плена РФ вернулись 140 украинцев : ICTV Факти 17:06
- 31.12.22 16:56 Украина вернула из российского плена 140 человек: среди них защитники Мариуполя и Змеиного. ВИДЕО+ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 17:02
- Из плена освобождены 140 украинских военных : OstanniPodii.com 17:01
- Из российского плена вернули еще 140 украинцев. Среди них - защитники Мариуполя и острова Змеиный : Новое Время 17:01
- 140 украинцев едут домой: перед Новым годом прошел большой обмен пленными : 24 канал 17:00