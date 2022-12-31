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Украина вернула еще 140 пленных

Украина вернула еще 140 пленных (26)

Українська правда 2022.12.31 17:10
Катерина Тищенко - Суббота, 31 декабря 2022, 16:47 освобожденные 31 декабря пленные, фото из Telegram Ермака В субботу Украина и РФ провели очередной обмен пленными: Украина вернула 140 человек, Россия - 82. Источник: глава ОП Андрей Ермак в Telegram, РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ освобожденные 31 декабря пленные, фото из Telegram Ермака Дословно Ермак: "Это очередной большой обмен, который удалось осуществить - 140 человек возвращаются домой.
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