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17:33 31.12.2022 Глава Минэнерго сообщил об отсутствии серьезных повреждений энергосистемы после субботних обстрелов

17:33 31.12.2022 Глава Минэнерго сообщил об отсутствии серьезных повреждений энергосистемы после субботних обстрелов (13)

Интерфакс-Україна 2022.12.31 18:30
Благодаря отличной работе ПВО и заблаговременным техническим мероприятиям в субботу, 31 декабря, удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы от обстрелов, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. "Энергетики нон-стоп работают над восстановлением энергоснабжения", - написал он в Facebook. Глава Минэнерго подчеркнул, что несмотря на планы агрессора, украинские энергетики сделают все возможное и невозможное, чтобы в новогоднюю ночь
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