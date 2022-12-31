17:33 31.12.2022 Глава Минэнерго сообщил об отсутствии серьезных повреждений энергосистемы после субботних обстрелов (13)

Интерфакс-Україна 2022.12.31 18:30

Благодаря отличной работе ПВО и заблаговременным техническим мероприятиям в субботу, 31 декабря, удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы от обстрелов, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. "Энергетики нон-стоп работают над восстановлением энергоснабжения", - написал он в Facebook. Глава Минэнерго подчеркнул, что несмотря на планы агрессора, украинские энергетики сделают все возможное и невозможное, чтобы в новогоднюю ночь