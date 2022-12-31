"Российские изверги - за дьявола": Зеленский отреагировал на вражескую атаку (19)

Слово і Діло 2022.12.31 18:41

31 декабря 2022, 18:20 Россияне, совершившие очередную ракетную атаку перед Новым годом - за дьявола, а рф ведет войну ради того, чтобы ее президент оставался у власти до конца жизни. Так, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную ракетную атаку 31 декабря. "Эта российская ракетная атака - это не итог года, как бы этого ни хотели террористы, это итог судьбы самой россии.