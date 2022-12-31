Зеленский заявил, что 2023 станет годом победы над врагом (29)

Главред 2022.12.31 23:05

31 декабря 2022, 22:40 Президент подчеркнул, что сейчас в украинцев есть лишь одно желание, которое они смогут воплотить в жизнь своим трудом, борьбой, взаимопомощью и человечностью. Зеленский заявил, что 2023 станет годом победы над врагом / Фото ОП Президент Украины Владимир Зеленский назвал 2023 годом победы Украины в полномасштабной войне, которую развязала страна-агрессор Россия.