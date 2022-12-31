Зеленский заявил, что 2023 станет годом победы над врагом (29)

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- "С годом нашей победы": Президент Зеленский поздравил украинцев с праздниками : Преступности.нет 22:09
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- 31.12.22 21:33 С Новым годом! Годом нашей победы, - Зеленские : Цензор.Нет 22:02
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- "С Новым годом! Годом нашей победы". Опубликовано поздравление от Владимира Зеленского и его жены Елены : Страна.ua 21:46
- 31 декабря 2022, 21:30 Владимир и Елена Зеленские поздравили украинцев с Новым годом - "годом победы" : Українські національні новини 21:43
- Вера и надежда есть: Владимир и Елена Зеленские загадали новогоднее желание : Vesti.ua 21:43
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- Декабрь, 31 в 21:28 Сегодня только одно желание: Зеленские поздравили украинцев с Новым годом : ICTV Факти 21:36
- Зеленский трогательно обратился к украинцам: "Год нашей победы" : Хвиля 21:35
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- 31 декабря 2022 21:16 Зеленский с женой поздравили украинцев с наступающим 2023 годом и пожелали только одного : Gazeta.ua 21:31
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- Сегодня одно желание, и оно воплотится не чудом, - Зеленский поздравил украинцев с Новым годом : 24 канал 21:30