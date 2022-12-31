ВСУ ликвидировали более 700 оккупантов, склады и пункты управления (2)

Головне в Україні 2022.12.31 10:35

31 декабря 2022 10:18 Российская армия несет бешеные потери в Украине. К концу года количество ликвидированных оккупантов достигло 105 960 человек. За минувшие сутки украинские защитники "задвохсотили" еще 710 оккупантов. Кроме того, ВСУ "минусло" немало техники врага. По данным Генштаба от отряда полномасштабной войны ВСУ уничтожили: танков - 3029 (+3), боевых бронированных машин - 6075 (+16), артиллерийских систем - 2016 (+6), РСЗО - 423 (+0),