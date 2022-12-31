31 декабря и 1 января в Запорожье не будут вводить плановые отключения электроэнергии (1)

Запорожские вести 2022.12.31 13:38
Эти выходные, 31 декабря и 1 января, в Запорожье и области стабилизационных
отключений электроэнергии не запланированы.
Об этом сообщили в ПАО "Запорожьеоблэнерго".
В учреждении отметили, что если состояние единой энергосистемы останется
неизменным, то 31 декабря и 1 января стабилизационные отключения
электроэнергии по Запорожской области не будут вводиться:
"Почасовые отключения возобновятся 2 января с 06:00, график будет
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