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31 декабря и 1 января в Запорожье не будут вводить плановые отключения электроэнергии

31 декабря и 1 января в Запорожье не будут вводить плановые отключения электроэнергии (1)

Запорожские вести 2022.12.31 13:38
Эти выходные, 31 декабря и 1 января, в Запорожье и области стабилизационных отключений электроэнергии не запланированы. Об этом сообщили в ПАО "Запорожьеоблэнерго". В учреждении отметили, что если состояние единой энергосистемы останется неизменным, то 31 декабря и 1 января стабилизационные отключения электроэнергии по Запорожской области не будут вводиться: "Почасовые отключения возобновятся 2 января с 06:00, график будет
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2023.01.01 (1)

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