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Фокус: Украина

В новогоднюю ночь ПВО сбила 45 "шахедов". Есть прилет в Киевской области

В новогоднюю ночь ПВО сбила 45 "шахедов". Есть прилет в Киевской области (9)

ЛІГАБізнесІнформ 2023.01.01 09:08
01.01.2023, 09:02 Фото: Генштаб ВСУ В новогоднюю ночь силы противовоздушной обороны Украины сбили 45 российских беспилотников-камикадзе иранского производства Shahed-131/136, сообщило Командование Воздушных сил ВСУ. 13 дронов были сбиты до полуночи, 32 - после. "Испортить праздник украинцам не получилось", - говорится в сообщении. Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба сообщил, что россияне
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2023.01.01 (9)

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