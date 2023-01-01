В новогоднюю ночь ПВО сбила 45 "шахедов". Есть прилет в Киевской области (9)

ЛІГАБізнесІнформ 2023.01.01 09:08

01.01.2023, 09:02 Фото: Генштаб ВСУ В новогоднюю ночь силы противовоздушной обороны Украины сбили 45 российских беспилотников-камикадзе иранского производства Shahed-131/136, сообщило Командование Воздушных сил ВСУ. 13 дронов были сбиты до полуночи, 32 - после. "Испортить праздник украинцам не получилось", - говорится в сообщении. Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба сообщил, что россияне