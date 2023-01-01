В новогоднюю ночь ПВО сбила 45 "шахедов". Есть прилет в Киевской области (9)

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- На Киевщине из-за вражеского удара беспилотниками поврежден объект инфраструктуры : Укринформ 09:46
- 09:10 01.01.2023 Объект инфраструктуры поврежден в Киевской области в результате ночной атаки дронами-камикадзе - глава ОВА : Интерфакс-Україна 09:45
- В новогоднюю ночь силы ПВО уничтожили 45 вражеских "шахедов" : УНИАН 09:13
- В новогоднюю ночь ПВО сбила 45 "шахедов". Есть прилет в Киевской области : ЛІГАБізнесІнформ 09:08
- В новогоднюю ночь защитники уничтожили 45 БПЛА "Шахед" : Еспресо TV 09:04
- РФ ночью выпустила по Украине 13 дронов Shahed-136: все они были уничтожены - Генштаб : Новое Время 07:16
- По всей Украине воздушная тревога, в Киеве взрывы : Антикор.com.ua 06:12
- Центр Донецка обстреляли на Новый год : Новини Донбасу 03:38
- По всей Украине воздушная тревога, в Киеве взрывы: что известно : РБК-Україна 01:01