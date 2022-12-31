Враг пытается наступать на двух направлениях (49)

2023.01.01 (49)2022.12.31 (79) →
- ВСУ отбили атаки россиян в районе девяти населенных пунктов : RegioNews 11:10
- ВСУ отбивают атаки, оккупанты теряют живую силу - Генштаб : Главком 11:05
- Ночь на 1 января: оккупанты за сутки нанесли 31 ракетный и 12 авиационных ударов : Перший Міський Криворізький 11:00
- Что у россиян получается лучше всего - нести потери: минус 760 : OstanniPodii.com 11:00
- Война в Украине: как дела на фронте в первый день 2023 года? : Одесская жизнь 10:59
- ВСУ отбили атаки российских оккупантов в районах девяти населенных пунктов : Odessa Online 10:59
- Враг снова обстрелял Николаевщину: есть попадания и разрушения : Новини Live 10:57
- Украинская ПВО сбила 45 "шахидов": сводка Генштаба ВСУ : Апостроф 10:45
- Силы обороны отбили вражеские атаки около 9 населенных пунктов - Генштаб ВСУ : ПрессОрг24 10:42
- 10:21 01.01.2023 Утренняя сводка: ночной обстрел на Новый год и 760 мертвых оккупантов : Петр и Мазепа 10:39
- Потери РФ превысили 106 тысяч человек - Генштаб : DailyUA 10:35
- Силы обороны Украины ранили 160 оккупантов в Запорожской области, - Генштаб : Inform.zp.ua 10:34
- ВСУ отбили атаки врага в двух областях - Генштаб : DailyUA 10:32
- 01 января 2023, 10:00 За минувшие сутки наши воины отбили атаки оккупантов в Донецкой и Луганской областях : Східний варіант 10:13
- В канун Нового года украинские защитники отбили атаки врага в двух областях - Генштаб : Матриця свободи 10:08
- 01.01.23 09:37 ВСУ отразили атаки врага в районах 9 населенных пунктов на Донетчине и Луганщине, - Генштаб : Цензор.Нет 10:02
- За минувшие сутки ВСУ уничтожили более 700 оккупантов и 9 враждебных ББМ : Online.ua 10:00
- Враг наступает в Донецкой области, террор Херсонщины: карта боевых действий 1 января : 24 канал 10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе : Donbass.UA 09:22
- ВСУ устроили "бавовну" на Запорожье, у врага много потерь, оккупанты усиливают контрразведывательные меры - Генштаб : Антикор.com.ua 09:11
- Потери РФ превысили 106 тысяч человек - Генштаб : Bigmir)net Новини 09:08
- ВСУ отбили атаки возле 9 населенных пунктов : Новини Донбасу 09:08
- В Беловодск на Луганщине раненных оккупантов свозят сотнями, - Генштаб : Факти 09:04
- Ситуация на фронте: утренняя сводка Генштаба : DsNews 09:03
- В новогоднюю ночь Россия била по инфраструктуре восьми областей и запустила 13 "Шахедов". Сводка Генштаба : Страна.ua 08:46
- Потери россиян на Новый год превысили отметку в 106 тысяч военных : РБК-Україна 08:46
- ВСУ отбили вражеские атаки возле 9 населенных пунктов и уничтожили 13 дронов, - Генштаб : Новости N 08:38
- За сутки ВСУ сбили 13 иранских беспилотников и отбили атаки россиян у девяти населенных пунктов - Генштаб ВСУ : Гордон 08:35
- За сутки россияне нанесли 31 ракетный и 12 авиационных ударов: под поражением инфраструктура восьми областей : Еспресо TV 08:34
- 01 января 2023 08:09 Где сейчас горячее всего - показали новые карты боевых действий в Украине : Gazeta.ua 08:31
- 1 января 2023, 07:36 Силы обороны отбили вражеские атаки около 9 населенных пунктов - Генштаб ВСУ : Українські національні новини 08:13
- Украинские военные отбили атаки оккупантов в районе 9 населенных пунктов на Донбассе : УНИАН 08:13
- В Запорожской области украинские войска нанесли мощный удар по позициям россиян : РИА Мелитополь 08:10
- ВСУ отбили атаки врага в двух областях - Генштаб : MY.UA 08:08
- За сутки ВСУ отбили вражеские атаки вблизи девяти населенных пунктов : MY.UA 08:08
- Силы обороны отбили атаки около девяти населенных пунктов на востоке - сводка Генштаба : ЛІГАБізнесІнформ 08:08
- ВСУ отбили атаки врага в двух областях - Генштаб : Bigmir)net Новини 08:08
- 07:38 01.01.2023 ВСУ отразили атаки врага в районе 9 населенных пунктов на Донбассе - Генштаб : Интерфакс-Україна 08:00
- Сотни раненых россиян и сбитые беспилотники: Генштаб сообщил о ситуации на фронте : ТСН.ua 07:46
- За сутки ВСУ отбили вражеские атаки вблизи девяти населенных пунктов : Укринформ 07:46
- 07:08 01.01.2023 Враг за сутки нанес 43 авиа и ракетных ударов, совершил более 70 обстрелов из РСЗО - Генштаб ВСУ : Интерфакс-Україна 07:45
- Силы обороны отбили вражеские атаки возле 9 населенных пунктов и уничтожили 13 "Шахедов" - сводка : Українська правда 07:39
- 01 января 2023 07:23 Угроза продолжается - в Генштабе сообщили об атаках России на украинские города и села : Gazeta.ua 07:31