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Фокус: Украина

В Киеве количество раненых в результате вражеской атаки выросло до 11 человек

В Киеве количество раненых в результате вражеской атаки выросло до 11 человек (10)

ПрессОрг24 2022.12.31 16:43
31 Дек, 15:40 В Киеве 11 человек госпитализированы с ранениями полученными в результате вражеского ракетного обстрела, сообщает УНН со ссылкой на мэра Виталия Кличко. Цитата "На этот час в медучреждения столицы госпитализировали уже 11 пострадавших в результате российской атаки на Киев", - написал мэр в своем Телеграмм- канале. Ранее сообщалось о 8 пострадавших, среди которых журналист из Японии.
КИЕВ, АТАКА, РАКЕТА, ТРЕВОГА, ПЕЧЕРСК, РАЙОН, Кличко, Тимошенко, Киев, Украина, Россия
2023.01.01 (10)

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