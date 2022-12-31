В Киеве количество раненых в результате вражеской атаки выросло до 11 человек (10)

ПрессОрг24 2022.12.31 16:43

31 Дек, 15:40 В Киеве 11 человек госпитализированы с ранениями полученными в результате вражеского ракетного обстрела, сообщает УНН со ссылкой на мэра Виталия Кличко. Цитата "На этот час в медучреждения столицы госпитализировали уже 11 пострадавших в результате российской атаки на Киев", - написал мэр в своем Телеграмм- канале. Ранее сообщалось о 8 пострадавших, среди которых журналист из Японии.