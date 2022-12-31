Киев атаковали ракеты из акватории Каспийского моря, по Николаеву били из С-300 (6)

Николаевские новости 2022.12.31 20:56

31.12.2022 19:29 Полицейские взрывотехники выяснили, что прилетело Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины Сергей Шайхет, сейчас полицейские взрывотехники отработали места прилетов. Оказалось, по городу стреляли из зенитно-ракетных комплексов С-300. В то же время Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что 20 крылатых ракет воздушного базирования выпущены стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс с