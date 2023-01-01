"Лишь усиливают решительность": в США резко отреагировали на ракетный террор россиян (1)

Антикор.com.ua 2023.01.01 00:14

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк отреагировала на массированный обстрел украинских городов Россией накануне Нового года. Она подчеркнула, что эти атаки лишь усиливают решимость Америки. Как отметила посол США в Twitter, российские оккупационные войска уже в третий раз на этой праздничной неделе совершили неизбирательные обстрелы гражданской инфраструктуры Украины. Она подчеркнула, что российские удары по домам, гостиницам и другим