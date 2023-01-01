"Лишь усиливают решительность": в США резко отреагировали на ракетный террор россиян (1)

Антикор.com.ua 2023.01.01 00:14
Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк отреагировала на
массированный обстрел украинских городов Россией накануне Нового года. Она
подчеркнула, что эти атаки лишь усиливают решимость Америки.
Как отметила посол США в Twitter, российские оккупационные войска уже в
третий раз на этой праздничной неделе совершили неизбирательные обстрелы
гражданской инфраструктуры Украины.
Она подчеркнула, что российские удары по домам, гостиницам и другим
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