Власти Киева подвели итоги атаки на столицу: 1 погибший, более 10 - ранены (3)

DsNews 2022.12.31 16:03
В результате атаки на Киев 31 декабря один человек погиб и 16 получили
ранения, сркди которых японский журналист
суббота, 31 декабря 2022, 16:01
Фото из открытых источников
Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации,
передает "ДС".
В районе Киева уничтожены 7 воздушных целей.
В результате падения обломков:
в Голосеевском районе повреждены хозяйственное сооружение и автомобиль.
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