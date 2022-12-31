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Фокус: Украина

Шмыгаль о ракетном ударе: Россия будет наказана за каждую ракету

Шмыгаль о ракетном ударе: Россия будет наказана за каждую ракету (1)

Гордон 2022.12.31 16:35
Сегодня 16.11 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал терроризмом ракетный удар со стороны РФ по украинским городам 31 декабря. Он написал о последствиях атаки в Telegram. "Атаки на гражданскую инфраструктуру в разных регионах нашей страны. Повреждены жилые дома, гостиница, магазин, место проведения праздников. Есть погибшие и раненые", - отметил он. Шмыгаль добавил, что россияне хотят запугать украинцев, оставить в темноте
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2023.01.01 (1)

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