Шмыгаль о ракетном ударе: Россия будет наказана за каждую ракету (1)

Гордон 2022.12.31 16:35

Сегодня 16.11 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал терроризмом ракетный удар со стороны РФ по украинским городам 31 декабря. Он написал о последствиях атаки в Telegram. "Атаки на гражданскую инфраструктуру в разных регионах нашей страны. Повреждены жилые дома, гостиница, магазин, место проведения праздников. Есть погибшие и раненые", - отметил он. Шмыгаль добавил, что россияне хотят запугать украинцев, оставить в темноте