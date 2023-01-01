Массовое изъятие гривен. С 1 января в Украине начинается "банкнотная спецоперация" (25)

2023.01.01 (25)2022.12.31 (6) →
- 5, 10, 20 и 100 грн с сегодняшнего дня уже не деньги: НБУ начал изымать купюры, что делать украинцам : Стена 17:43
- Фальшивые купюры. Как украинцам пытаются подсунуть подделку и как ее распознать в 2023 году : Hyser 17:33
- 01 января 2023 14:29 Старые гривны уйдут в небытие : Gazeta.ua 17:31
- Нацбанк с 1 января выводит из обращения купюры 5, 10, 20 и 100 грн : Today.ua 17:24
- 1 января 2023, 16:16 НБУ: банкноты 5, 10, 20 и 100 гривен предыдущего поколения будут постепенно заменяться обновленными : Українські національні новини 16:43
- НБУ: банкноты 5, 10, 20 и 100 гривен предыдущего поколения будут постепенно заменяться обновленными : ПрессОрг24 16:43
- Старые гривны с 1 января начали менять на банкноты и монеты нового образца : Корабелов.инфо 16:42
- 1 января 2023, 16:27 С 1 января НБУ начинает изъятие старых гривен: о каких банкнотах идет речь : Диалог.ua 16:33
- НБУ начинает изъятие из обращения старых банкнот номиналом до 100 гривен : Страна.ua 16:31
- Старые гривны с 1 января начали менять на банкноты и монеты нового образца : Новости N 16:08
- С 1 января старые гривны будут постепенно менять на банкноты и монеты нового образца : Гордон 16:05
- Часть купюр исчезнет. В Украине начали изымать из обращения бумажные банкноты : Дніпровська панорама 15:33
- 01 января 2023 14:28 Старые гривны ушли в небытие : Gazeta.ua 15:31
- Старые гривны с 1 января начали менять на банкноты и монеты нового образца : РБК-Україна 14:46
- 01.01.2023 13:09 Часть бумажных гривен с 1 января заменят монетами : Одессит.ua 13:59
- Для покращення розрахунків: в Україні починають вилучати з обігу старі банкноти номіналом до 100 грн : Український Бізнес Ресурс 13:42
- Для улучшения расчетов: в Украине начинают изымать из оборота старые банкноты номиналом до 100 грн : Український Бізнес Ресурс 13:42
- Массовое изъятие гривен. С 1 января в Украине начинается "банкнотная спецоперация" : Hyser 12:33
- С 1 января НБУ выводит из оборота старые гривневые купюры : Lenta.ua 12:07
- Сегодня 10:05 Від сьогодні - заміна старих купюр - НБУ : Весь Харьков 10:07
- С сегодняшнего дня НБУ начинает изымать старые гривны: какие именно и нужно ли обменивать банкноты : Новое Время 10:01
- Новые деньги: какие банкноты начнут изымать из обращения с 1 января : Finance.UA 09:26
- НБУ выводит из обращения старые купюры : Преступности.нет 07:39
- Украинцам подсовывают фальшивки: какие купюры самые опасные : Obozrevatel 01:16
- В Украине начали изымать часть купюр: какие и зачем убирает НБУ : Obozrevatel 00:16