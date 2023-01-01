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Фокус: Украина

Массовое изъятие гривен. С 1 января в Украине начинается "банкнотная спецоперация" (25)

Hyser 2023.01.01 12:33
Оксана Сонькова 12:00 01.01 Национальный банк с 1 января 2023 начнет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов. Гривни, фото:скриншот You Tube Ни для кого не секрет, что украинские бумажные деньги имеют богатую историю, так как только за последние 100 лет валюта на Украине менялась несколько раз.
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2023.01.01 (25)

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