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Аналитики ISW рассказали, что собьет темп операций оккупантов

Аналитики ISW рассказали, что собьет темп операций оккупантов (15)

Вісті-UA.net 2023.01.01 10:31
Аналитики сделали ключевые выводы Сегодня, 09:33 / Автор: Інна Волєва, vesti-ua.net Российские силы истощают свои запасы артиллерийских боеприпасов. В результате им будет трудно поддерживать текущий темп операций на определенных участках линии фронта в Украине. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Начальник Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов сообщил 31 декабря, что российские войска в Украине испытывают серьезные
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2023.01.01 (15)

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