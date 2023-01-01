Аналитики ISW рассказали, что собьет темп операций оккупантов (15)

Вісті-UA.net 2023.01.01 10:31

Аналитики сделали ключевые выводы Сегодня, 09:33 / Автор: Інна Волєва, vesti-ua.net Российские силы истощают свои запасы артиллерийских боеприпасов. В результате им будет трудно поддерживать текущий темп операций на определенных участках линии фронта в Украине. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Начальник Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов сообщил 31 декабря, что российские войска в Украине испытывают серьезные