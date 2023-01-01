Аналитики ISW рассказали, что собьет темп операций оккупантов (15)

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- Запасы снарядов у России заканчиваются, атаки ослабнут, - ISW : DsNews 11:03
- 01 января 2023, 10:42 Из-за "снарядного голода" россия не может поддерживать высокий темп наступления, - ISW : Східний варіант 10:43
- ISW: Снарядный голод заставит россиян уже скоро снизить темпы боевых действий в районе Бахмута : Преступности.нет 10:39
- 01.01.23 10:12 Нехватка артиллерийских боеприпасов помешает армии РФ поддерживать высокий темп операций, - ISW : Цензор.Нет 10:32
- Аналитики ISW рассказали, что собьет темп операций оккупантов : Вісті-UA.net 10:31
- У армии РФ острая нехватка боеприпасов - ISW : Bigmir)net Новини 10:08
- У окупантов не хватает боеприпасов, они не смогут поддерживать высокий темп операций в Бахмуте - ISW : Главред 10:05
- Оккупантам не хватает боеприпасов для наступления, - ISW : Головне в Україні 10:05
- россияне из-за нехватки снарядов не смогут поддерживать высокий темп операций в районе Бахмута - ISW : Укринформ 09:46
- Россиянам тяжело поддерживать текущий темп войны из-за уменьшения запаса боеприпасов, - ISW : Еспресо TV 09:34
- ISW ожидает снижения темпов боевых действий у Бахмута из-за снарядного голода у россиян : ЛІГАБізнесІнформ 08:08
- Оккупанты из-за нехватки боеприпасов не смогут поддерживать высокий темп операций в районе Бахмута - ISW : ПрессОрг24 07:43
- Почему россиянам трудно поддерживать высокий темп наступления: ISW объяснил : ТСН.ua 07:31
- 1 января 2023, 06:48 Оккупанты из-за нехватки боеприпасов не смогут поддерживать высокий темп операций в районе Бахмута - ISW : Українські національні новини 07:13
- Из-за нехватки боеприпасов россияне не смогут поддерживать высокий темп операций в районе Бахмута - ISW : Українська правда 06:09