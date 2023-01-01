Хорватия стала членом Шенгенской зоны и перешла на евро (17)

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- Хорватия вошла в Шенген и в еврозону : Укринформ 14:16
- Хорватия с сегодняшнего дня стала новым членом еврозоны : РИА Мелитополь 14:10
- 01.01.23 11:34 Хорватия официально стала членом еврозоны и присоединилась к Шенгенской зоне : Цензор.Нет 14:02
- Хорватия стала членом Шенгенской зоны и перешла на евро : Крым.Реалии RFE/RL 13:44
- Хорватия приняла евро и вступила в Шенгенскую зону: что изменится : MY.UA 13:38
- Хорватия официально вошла в Шенгенскую зону : Громадське телебачення 13:35
- Зона евро стала шире на еще одну страну: кто в Европе отказался от национальной валюты : From-UA.com 13:35
- Хорватия приняла евро и вступила в Шенгенскую зону: что изменится : Фокус 13:34
- Хорватия вошла в еврозону и перешла на евро : Новини Live 12:57
- Хорватия с сегодняшнего дня присоединилась к Шенгенской и еврозоне, а евро стал официальной валютой страны : Антикор.com.ua 12:14
- Хорватия с сегодняшнего дня присоединилась к Шенгенской и еврозоне, а евро стал официальной валютой страны : Страна.ua 11:46
- Хорватия с сегодняшнего дня стала новым членом еврозоны : РБК-Україна 11:46
- Хорватия вошла в еврозону и перешла на евро : ТСН.ua 11:31
- Хорватия присоединилась к Шенгенской зоне : MY.UA 10:38
- Хорватия присоединилась к Шенгенской зоне : Bigmir)net Новини 10:38
- Хорватия с 1 января вошла в еврозону : Еспресо TV 10:04