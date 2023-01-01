Хорватия стала членом Шенгенской зоны и перешла на евро (17)

Крым.Реалии RFE/RL 2023.01.01 13:44

01 января 2023, 13:00 С 1 января Хорватия вступила в Шенгенскую зону, став 27-й страной объединения. Государство также присоединилось к зоне евро и начало использовать единую европейскую валюту вместо национальной валюты куна. Для перехода на евро Загреб должен был выполнить ряд экономических условий, в частности обеспечить стабильный обменный курс и низкую инфляцию. В рамках поэтапного внедрения евро в Хорватии в первый день 2023 года