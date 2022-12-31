АПЛ: "Арсенал" с Зинченко в стартовом составе обыграл "Брайтон" (1)

Укринформ 2022.12.31 22:46
31.12.2022 22:41
В своем 16-м матче Английской футбольной Премьер-лиги (АПЛ) лондонский
"Арсенал" одержал 14-ю победу в сезоне-2022/23.
В этот раз команда Микеля Артеты переиграла на "Амекс Стэдиум" местный
"Брайтон" со счетом 4:2 (2:0), передает Укринформ.
Успех лондонцам принесли голы Букайо Сака (2-я минута), Мартина Едегора
(39), Едді Нкетіа (47) и Габриэла Мартинелли (71).
БРАЙТОН, АРСЕНАЛ, САК, ЗИНЧЕНКО, МАТЧ, КАНОНИР, Зинченко
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, Украина
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