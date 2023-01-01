В Киеве полиция задержала мужчину, запускавшего салюты на Подоле (16)

Преступности.нет 2023.01.01 15:09

01.01.2023 15:05 Полиция Киева задержала мужчину, который в новогоднюю ночь запускал салюты на Подоле, ему грозит до 5 лет ограничения свободы. Об этом сообщает полиция Киева и мэр столицы Виталий Кличко. Около полуночи в столичную полицию поступило несколько сообщений от граждан о том, что в Подольском районе неизвестные запускают салюты. Полицейские установили, что фейерверки запускались в жилом дворе на улице Константиновской.