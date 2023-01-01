В Киеве полиция задержала мужчину, запускавшего салюты на Подоле (16)

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- 1 января, 16:41 В Киеве и Виннице полиция задержала мужчин, которые в новогоднюю ночь запускали фейерверки : Dumskaya.net 17:03
- В Киеве задержали мужчину, запустившего салют в новогоднюю ночь (видео) : Фокус 16:34
- В Киеве задержали мужчину, который запускал салюты на Новый год: грозит до 5 лет (ВИДЕО) : DsNews 16:33
- Полиция задержала жителя Киева, встречавшего Новый год фейерверками (фото) : ТСН.ua 16:16
- В Киеве полиция задержала мужчину, запускавшего салюты на Подоле : Преступности.нет 15:09
- В Киеве задержали мужчину, который запускал салюты на Подоле : Vesti.ua 14:43
- В Киеве задержали мужчину, который в новогоднюю ночь запускал салюты на Подоле : Гордон 14:35
- В Киеве полиция пришла в "гости" к мужчине, запустившему салюты на Подоле: фото и видео : Апостроф 14:15
- Грозит 5 лет тюрьмы. В Киеве задержан мужчина, который запускал салюты на Подоле : РБК-Україна 14:01
- В Киеве задержан мужчина, который запускал фейерверки : Матриця свободи 13:38
- 01.01.23 13:10 Задержан мужчина, который в новогоднюю ночь запускал салюты на Подоле, - полиция Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 13:32
- Полиция Киева задержала мужчину, который запускал салюты на Подоле : MY.UA 13:08
- В Киеве задержан мужчина, который в новогоднюю ночь запускал салюты на Подоле: ему грозит до 5 лет ограничения свободы. Видео : Obozrevatel 13:01
- Запускали салюты: в Киеве полиция ищет нарушителей : Status Quo 11:12
- 01 января 2023 02:08 Игнорировали запрет: в столице неизвестные запускали салюты : Gazeta.ua 02:31