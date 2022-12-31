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Пострадавшим жителям Николаевской области от атак РФ 31 декабря окажут разовую помощь - Ким

Пострадавшим жителям Николаевской области от атак РФ 31 декабря окажут разовую помощь - Ким (3)

MY.UA 2022.12.31 21:38
31 декабря, 19:06 В Николаевской области пострадавшим от обстрелов России на протяжении 31 декабря предоставят разовую помощь. Об этом в своем Telegram канале написал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. - Дал поручение оказать разовую помощь всем кому подпортил оккупант Новый год в Николаевской области. Всем, кто пострадал (или его имущество) от сегодняшних обстрелов. Делайте фото подтверждающие.
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2023.01.01 (3)

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