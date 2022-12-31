Пострадавшим жителям Николаевской области от атак РФ 31 декабря окажут разовую помощь - Ким (3)

MY.UA 2022.12.31 21:38
31 декабря, 19:06
В Николаевской области пострадавшим от обстрелов России на протяжении 31
декабря предоставят разовую помощь.
Об этом в своем Telegram канале написал глава Николаевской областной
военной администрации Виталий Ким.
- Дал поручение оказать разовую помощь всем кому подпортил оккупант Новый
год в Николаевской области.
Всем, кто пострадал (или его имущество) от сегодняшних обстрелов.
Делайте фото подтверждающие.
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