Пострадавшим жителям Николаевской области от атак РФ 31 декабря окажут разовую помощь - Ким (3)

MY.UA 2022.12.31 21:38

31 декабря, 19:06 В Николаевской области пострадавшим от обстрелов России на протяжении 31 декабря предоставят разовую помощь. Об этом в своем Telegram канале написал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. - Дал поручение оказать разовую помощь всем кому подпортил оккупант Новый год в Николаевской области. Всем, кто пострадал (или его имущество) от сегодняшних обстрелов. Делайте фото подтверждающие.